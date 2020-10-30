DEVRİMCİ RUH

Türkiye Cumhuriyeti, doksan yedinci yılına ulaştı.

Birinci Dünya Savaşı’nın büyük yıkımı, dağılan Osmanlı İmparatorluğu’nun külleri arasından yeni bir cumhuriyet doğmuştu.

Temeli 17. yüzyılda Fransız Devrimi’yle atılan cumhuriyetçilik fikri, monarşiyi alaşağı etti ve dönemin koşullarına göre devrimci bir ruhla çağdaş bir devlet inşa edildi.

Mustafa Kemal önderliğinde Türk halkının emperyalizme karşı verdiği mücadele için çok şeyler yazılıp söylendi.

Ama bence bu mücadelenin en temel karakteristiği devrimci yönüydü.

Eski ve köhnemiş düzeni alaşağı edip, yerine yeni ve çağdaş bir yapı kurmak için devrimci bir ruha sahip olmak gerekiyordu.

Bu ruh da Mustafa Kemal ve arkadaşlarında vardı.

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Bugünün koşullarını göz önüne aldığımızda, en basit toplum sorununda bile politikacıların radikal kararlar alıp kararlı icraatlar yapamamasının sonuçlarını acı bir şekilde yaşıyorsak, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kutsal bir uğraşla eski ve kötü olan her şeyi tarihin çöplüğüne atmakta gösterdikleri başarının önemini daha iyi kavrarız.

1919 yılının 19 Mayısında başlatılan mücadelede 4 büyük devletin işgaline karşı savaşıldı.

Fakir ve özgürlüğü dahi her şeyini kaybetmiş halkı, işgalcilere karşı harekete geçiren anti-emperyalist devrimci ruh değil miydi.

Veya cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleştirilen muazzam değişiklikleri yapan.

Saltanatın kesilip atılması, feodal kalıntıların temizlenmesi, halkın egemenliğinin hakim kılınmaya çalışılması ve parlamentonun tesis edilmesi ve günlük hayatın tüm detaylarının değiştirilmesi.

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Türkiye Cumhuriyeti, doksan yedinci yılına ulaştı.

Kıbrıs Türkleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını, gelişmesini ve kökleşmesini yakından takip etti, etkilenip örnek almaya çalıştı.

Aslında Mustafa Kemal Atatürk’ün ve arkadaşlarının örnek alınması gereken en önemli özelliği devrimci tavırlarıdır.

Bugün bin bir sorunla boğuşan ve tel tel dökülen toplumsal yapımız ancak onlarınki gibi devrimci ruh ve tavırla düzeltilebilir.

Amaç, eğer halk egemenliğini başat kılmaksa ve halkın mutlu yaşayacağı bir düzen oluşturmaksa devrimci Mustafa Kemal Atatürk’ün bize öğreteceği çok şey vardır…