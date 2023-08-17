Devrim Barçın: Milyonlarca lirayı bulan deprem vergileri nerede? - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Ağustos 17, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Devrim Barçın: Milyonlarca lirayı bulan deprem vergileri nerede?

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Devrim Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mayıs 2023’ten itibaren toplanan deprem vergilerinin nerede olduğunu sordu.

Devrim Barçın’ın paylaşımı şöyle:


‼️ DEPREM VERGİLERİ NEREDE?
⭕️ 1 Mayıs 2023 tarihinde yürürlüğe giren Deprem ve Diğer Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası uyarınca yaklaşık 300 Milyon TL para toplandı bugüne kadar.
⭕️ Bu paranın nereye, ne miktarda, ne için, nasıl harcanacağı yasanın öngördüğü komisyon tarafından karar altına alınacak ve Bakanlar Kurulu onayına sunulacak.
⭕️ Yasanın yürürlüğe girmesinin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen karar üretilmesi için yasanın ön gördüğü tüzük çıkarılmadığı için şu an fonda olan Milyonlarca TL nerede duruyor, ne yapıldı kimse bilmiyor.
⭕️ Okulların açılmasına az bir zaman kalmasına karşın toplanan paranın depreme hazırlık için kullanılabilmesi için tüzüğün çıkarılmaması tam bir aymazlıktır.
⭕️ Halk deprem vergisini ödüyor, para var ama icraat yok.
⭕️ Klasik bir UBP “icraatı” daha 🤬
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Tags:depremDevrim Barçınvergi
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