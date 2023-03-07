Devrim Barçın: Maaş kesintisi gönüllülük esasına göre olmalı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda ilk sözü alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Halka Değil Yandaşlara Harcanan Bütçe Kalemleri” başlıklı bir konuşma yaptı.

Ülkenin kaynaklarının “çarçur edildiğini” söyleyen Barçın, Spor Dairesinin yaptığı harcamalara işaret etti.

Spor Dairesi büfesine tek seferde 84 bin TL ödeme yapıldığını, Atatürk Stadyumunda 52 bin TL’lik akaryakıt alındığını söyleyen Barçın, Sayıştay’ın Spor Dairesi bütçesinin usulüne uygun kullanılıp kullanılmadığını incelemesi gerektiğini belirtti.

Milli sporculara poligonda kullanmak için verilen ateşli silah izinlerine işaret eden Barçın, lisansı olmayan kişilere de bu iznin verildiğini ifade etti.

Dairenin verdiği ödüllere de işaret eden Barçın, bu ödülleri hak ederek alan kişiler de olduğunu ancak sporla hiç ilgisi olmayan bazı kişilere de ödül verildiğini, hatta cezaevinde olanlara dahi ödeme yapıldığını söyledi.

Bu kişilere hangi başarısına göre bu ödüllerin verildiğinin araştırılması gerektiğini belirten Barçın, Sayıştay’ın bir an önce Spor Dairesine el atması gerektiğini tekrarladı.

Konuşmasının devamında “Vakıflar Bankasına hiç ihtiyaç olmadığı halde 3 tane sıfır lüks Audi marka araç alındığını” belirten Barçın, bu ve bunun gibi nedenle toplumun yapılan kesintilere de güvenmediğini ifade etti.

Barçın, depreme yönelik hazırlık için kaynağa ihtiyaç duyulduğunu, bu yüzden örneğin izaz ikram kalemi, ödül ve ikramiye kalemi gibi kalemlerdeki harcamalara bakılması gerektiğini anlattı.

-“Maaş kesintisi gönüllülük esasına göre olmalı”

Maaş kesintisinin gönüllülük esasına göre olması gerektiğini kaydeden Barçın önceki örneklere işaret etti.

Yapılan düzenlemede, 15 bin TL maaş alan özel sektör çalışanlarına da kesinti öngörüldüğünü ifade eden Barçın, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten 15 gün içinde itiraz hakkı olduğu için, yeni artıştan sonra maaşı 15 bin TL’yi geçecek olan asgari ücretlilere itiraz hakkı da verilmediğini belirtti.

Karpaz’da, İskele’deki işverenlerin, işçi kesinti reddi dilekçesini Lefkoşa’ya gelip bunu beyan etmemesi nedeniyle işçiyi borçlu hale getireceğini söyleyen Barçın, özel sektörden maaş kesintisinin ödeme araçları bakımından zorunlu kılınamayacağını kaydetti.

Daha önce bazı kalemlerin depremle mücadeleye kullanılabileceğini söylediklerini ancak bunun dinlenmediğini ifade eden Barçın, depremle mücadele için kaynak sağlamak için devletin de izaz ikram, temsil, yurt dışı geçici görev yolluğu, Merkez Bankası kâr payı gibi kalemlerden buraya para aktarması gerektiğini ifade etti.

-Öztürkler: “İlgili emareler sunulmalı”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler eleştirilere yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Olimpik ateşli tabanca konusundaki soru üzerine, konuyla ilgili emarelerin sunulmasını istedi.

Ateşli silahların satışı ve stopajı konusundaki düzenlemeyi, Bakanlar Kurulu’ndan Meclise gönderirken KKTC vatandaşlarını ayırdıklarını söyleyen Öztürkler, bu konuda düzenleme yapılacağını söyledi.