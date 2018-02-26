Devlet Yoksa Tarikat Var

Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği, ada genelindeki din eğitiminin tamamının, devlet kontrolünde olmasını istedi. Birlik, bölgelerde açılmak istenen din eğitimi verecek özel okullara da karşı

BUYRUN DENETLEYİN: Okul Aile Birliği Başkanı Hikmet Kaynarca, din adına yapılan bir çok şeyin aslında dinen haram olduğunu belirterek, “Maalesef devlet bu alanı boş bırakırsa, tarikatlar doldurur. İlahiyat Koleji’ni bu anlamda değerlendirmek gerek. Okulumuzda baskı değil, aksine özgürlük hakim. Esas laik yapı okulumuzda. Laiklik, din eğitimini reddetmiyor” dedi

ÖZEL OKULA KARŞIYIZ: Kaynarca: Keşke okulu denetleyeceğini söyleyenler daha çok okula gelse, görse. Bizler, din eğitiminin devlet tarafından verilmesini istiyoruz. Din eğitimi temelli Özel okullara karşıyız. Yarın, bu eğitimin hangi amaçla kullanılacağını bilemeyiz. Devlet işin içinde olmalı

FREKANS UYMALI: Kaynarca: Türkiye’nin en iyi din alimini getirin, bu adada faydalı olamayabilir. Kendi din adamımızı yetiştirmeliyiz. Bu ülkenin din adamı, bu ülkenin parkında oynamalı, okulunda okumalı, havasını, insanını bilmeli. Daha pahalı da olsa, ülkemiz din insanları öğretmen olarak istihdam edebiliriz. Yavaş yavaş o noktaya geliyoruz

BİLEREK KAŞINIYOR: Kaynarca: İlahiyat Koleji bilinçli bir şekilde gündemde tutuluyor, sorun varmış gibi kaşınıyor. Türkiye ve dinimiz ile problemi olanlar İlahiyat Koleji ile kavga ederek kendisini belli ediyor. Her başvuranın okulumuza alınması mümkün değil. Başvuran üç kişiden sadece biri kayıt oluyor

Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği, okul içerisinde yaşanan her olayın büyütülerek, ülke gündemine getirilmesinden rahatsız.

Bunun, eğitim gören öğrenci, eğitim veren öğretmenleri de rahatsız ettiğini düşünen Okul Aile Birliği yönetimi, “Türkiye, Türklük ve din ile problemi olanlar, okul üzerinden bu hırslarını gösteriyor. Okul, tamamen yanlış tartışılıyor” görüşünde.

Havadis’e konuşan Okul Aile Birliği başkanı Hikmet Kaynarca, “Laik sistem, din eğitimini reddetmiyor. Aksine, din eğitimini, devlet kontrolünde vermezseniz, o zaman da devreye tarikatlar giriyor. Bu nedenle, din eğitimini devlet kontrolünde vermemiz gerekiyor” dedi.

Kaynarca, sık sık, “okulu denetleyeceğiz” açıklamaları yapıldığına dikkat çekerek, “Biz de diyoruz ki zaten devlet denetlesin. Gelip okulu görsünler. Ne yapıldığına daha çok baksınlar. Yardımcı olsunlar” görüşünü öne sürdü.

Uzun bir süredir, Kıbrıs Türk Orta Öğretim Öğretmenler Sendikası’nı ziyaret etmek istediklerini ve randevu talebinde bulunduklarını söyleyen Kaynarca, “Sendika da ön yargılarından kurtulmalı. Tüm randevu taleplerimiz cevap bulmadı. Halen bu talebimiz geçerli, görüşmek, ön yargılardan arınmış bir diyalog süreci başlatmak istiyoruz. Bu okul, bu devletin okulu. Başka bir muameleyi hak etmiyor” ifadesini kullandı.

Akademik kaliteye önem

Kaynarca, “din eğitimi dışında başka bir eğitim verilmediği” algısının yanlış olduğunu belirterek, okulun lise bölümünden mezun olan bir çok gencin, şimdi üniversitelerde, doktor, mühendis, öğretmenlik eğitimi aldığını hatırlattı.

Akademik başarıya da önem verdiklerini anımsatan Kaynarca, “Hocalarımızın çabası çok üst seviyede. Her yıl, üniversite giriş sınavlarında ilk beşte en az üç öğrenci hedefimiz var” dedi.

Kaynarca, bir çok konuda sorularımıza yanıtlar vererek, okulun kamuoyunda doğru anlaşılması ve tartışılmasını istedi:

Soru: İlahiyat Koleji uzun zamandır ülkenin gündeminde. Sizce İlahiyat Koleji toplumun gündemine nasıl gelmeli?

Kaynarca: Ülkede en çok tartışılan konulardan biri İlahiyat Koleji. Bizce en iyi öğrenim veren okullardan da biri. Bu okulda tartışma konusu açanlar ve tartışanlar inanın hiçbir gün bu okulun kapısından içeri girmemiştir. Biz istiyoruz ki okulu bu okulda tanısınlar. Gelsinler okula girsinler, öğretmenle veliyle konuşsunlar. Ben iddia ediyorum ki bu okul en demokratik okuldur. Bize bir müfettiş denetlemesi yapıldı gibi bir konu gündeme geldi. Bizim yurtlarımızda zorla namaz kıldırıldığı söylendi. Sabah Namazının kılınım saati 6.45’ti. çocukların uykusuz kaldığı yanlıştır. Bizim kesinlikle bir zorla namaz kıldırıldığı konusu yoktur. Eğer yoksa çocuğun böyle bir isteği hiçbir şekilde namaza kaldırılmaz. Böyle bir baskı olduğunu biz sezersek de bu konunun karşısında oluruz. Böyle bir şey olamaz.

Soru: Sizin okul ile ilgili arzu ettiğiniz nedir?

Kaynarca: Bizim okul ile ilgili arzu ettiğimiz burada yetişen gençlerimizin topluma bilgili deneyimli, hayatla mücadele edebilecek bir nesil yetiştirmektir. Vizyonu, misyonu olabilen bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. Akademi olmazsa olmazdır. Bu işler akademi olmazsa olmaz. Okuldaki akademik seviyenin yükselmesi önemlidir. Kıbrıs’ta bir programla 150 civarında öğrenci haftada 5 gün üniversite hazırlık kursu alıyor. Bunun finansı kısmi öğrencilerden alıyor. Hiçbir öğrenci parası olmadığı için diğerlerinin yararlandığı hizmetlerden farklı bir noktaya konulmuyor. Bunu biz çözüyoruz. Eğer bir öğrenci mağdursa bunu bir türlü finans bularak okul aile birliği ile çözüyoruz. Eğitim almak isteyen herkese biz bir şekilde eğitim aldırmaya çalışıyoruz.

Soru: Din eğitimine bakış açınız nedir ada genelinde? Bizim ülke olarak endişemiz bir yobazlığın bir gericiliğin altına girebilir miyiz endişesidir. Siz dede var mı bu endişe?

Kaynarca: Bende böyle bir endişe yoktur. Eğer ki devlet okuluna sahip çıkarsa böyle bişey olmaz. Eğer devlet okuluna gencine sahip çıkmazsa bunlar meydana gelir. Okulun devlet tarafından denetlenmesi bizim olmazsa olmazımızdır. 49 yaşında bir insanım. Kuran-ı Kerim okumasını biliyorum anlamını bilmiyorum. Kendimce dini vecibeleri öğrenmeye çalışıyorum. Sıkıntılı olan bir şey ben Kuran-ı Kerim öğrendiğim hocanın ne kadar akademik seviyesi olduğunu bilmiyorum. İmkanlar sunulmadığı için bir yerlerden bu eğitimi aldım. Benim olmazsa olmazımdır. Eğer devlet olarak bu eğitimi vermezseniz vatandaş gidip bu eğitimi bir yerlerden bulur. Devlet olmazsa o zaman tarikatlar ortaya çıkar. Bu okul zaten denetleniyor, denetlenmiyor değildir. Seçim için de bu konu ön plana çıkarılabiliyor. Her hafta müfettiş geliyor bu okula. Sendika yabancı bir basınla gelip orada çekim yaptı. Bizce de denetlenmesi çok önemli. Biz burada din eğitiminin tarikatlara kaymasını engelliyoruz. Benim için çocuğumun dinini öğrenmesi önemlidir. Bu eğitimi devlet verirse kimse beni başka yerlere götüremez. Bu okul bir can suyudur ve ihtiyaçtır. Bir yerde boşluk varsa başkaları gelir o boşluğu kapatır. Biz istiyoruz ki masa ayıralım herkes gelsin ve hep beraber bu şeffafiyet görülsün. Buraya bir okul yapıldı ve devlet bütçesi dışında yapıldı. Bu okulu yapan irade bir özel okul yapamaz mıydı? Bizde özel okul olmaması gerek. Okulu yapan niyet doğru olabilir. Ama başka biri gelir başka bir çıkar için kullanılabilir. Ama devletin olursa okul bunu kimse kullanamaz. Bu adada en fazla tercih edilen okul olma yolunda. Okula başvuranların üçte ikisi giremedi.

Soru: Neden bu kadar çok tartışılıyor bu okul? Ne yapılması gerek?

Kaynarca: Bu işi çok kaşıyanlar var. Bu okulda bu ülkede belli bir grubun Türkiye ve Türklükle sorunu var. Başka taraftan nemalanıyorlar. Bu insanlar Türkiye ve Türklüğe olan sıkıntılarını bu kurumlar üzerinden göstermeye çalışıyorlar. Kıbrıs halkı dinsiz değildir. Din insanın içinde olan bir şeydir. Kimi fazla yaşar kimi az yaşar.

Soru: Türkiye’den birçok öğretmen geldi. Buranın sosyolojik yapıyı bilmediği gibi bir takım eleştiriler var. Siz bu konuya nasıl yaklaşırsınız?

Kaynarca: İlahiyat Koleji’nin buradaki varlığının benim için en önemli anlamı buradaki din adamını bu ülkenin kendisi için yetiştirmesidir. Türkiye’den tanıdığım çok değerli imamlar ve öğretmenler var. Ancak arkadaşlara bakıyorum burada o bilgilerini aktaramıyorlar çünkü frekans uymuyor. Buradaki bütün insanlar burada yaşaması gerekir. Din adamlarının burada yetişmesi gerekir. Din adamları burada yetişsin. Biz yerli malı istiyoruz. Eğer bizim öğretmenimiz varsa bir onların eğitim vermesini istiyoruz. Biz kendi içimize dönelim.

Geçtiğimiz gazetenizde çıkan İlahiyat Koleji ile ilgili konu bizi çok rahatsız etti. Bu yazı kolejden tamamen kopuk bir yazıdır. Bahse konu çocuk topluma zarar vermesinden çok biz topluma kazandırmak istiyoruz. Kendi okulunda problemleri olan bir çocuk ve aile kurtuluşu burada buldu. Çocuğun yurtta kalmadığı biliniyor. Evinde kalmış. Rehberlik ve idare biz bu çocuğa kantinden öğle yemeği desteği sağlayalım. Bu çocuğun sorunlar rehber öğretmenleri tarafından takip ediliyor. Bir öğretmen arkadaşın ismi geçiyor ancak öğretmen çocuğu tanımıyor.