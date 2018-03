Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği Başkanı Hikmet Kaynarca’nın gazetemizde 26 Şubat’ta yayımlanan çok önemli açıklamaları var. Dikkatle okunması ve ele alınması gerekiyor. Kaynarca çok önemli bir şey söylüyor: “Devlet yoksa tarikat var”. Aslında çok da doğru söylüyor. Haklı olduğu tarafları da var. 2011-2012 öğretim yılında başlayan bu ilahiyat macerasının üzerinden yedi yıl geçti. Bu yedi yılda devlet bu okulun hangi kademesinde kendini hissettirdi? Okulun yapım parasından tutun da, öğrenim sırasında çocukların neredeyse tüm ihtiyaçları başkaları tarafından karşılanıyor. Yani anlayacağınız ortada devlet yok. Ne dedi Kaynarca? “Devlet yoksa tarikat var”. Şimdi bu bir uyarı mıdır yoksa itiraf mıdır pek anlamış değilim? Eğer bir itiraf ise vay halimize…

Benim anladığım oralarda tarikatın ayak sesleri hissediliyor. Bundan dolayı da devlet göreve çağrılıyor. Daha fazla zaman geçmeden devlet oralara el atmalı, aksi taktirde sorunlar önüne geçilmeyecek noktaya gelebilir.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde kamuoyuna yansıyanlardan anladığımız kadarı ile eğitim bilimine ve toplumun laik yapısına uygun olmayan bazı işler de yapılıyor. Bunlar okul yönetiminin ve okul aile birliğinin bilgisinde mi yapılıyor, yoksa işin içinde başka güçler mi var, zaman içerisinde hep birlikte göreceğiz?

Ancak Kaynarca’nın talep ettiği gibi devlet okula ne kadar sahip çıkıyor. Kamu Hizmeti Komisyonu okulda görev yapacak öğretmenlerin bir kısmını atıyor, geri kalanlar Türkiye’den geliyor. Okul Aile Birliği Başkanı Kaynarca: “Türkiye’nin en iyi din alimini getirin, bu adada faydalı olamayabilir. Kendi din adamımızı yetiştirmeliyiz. Bu ülkenin din adamı, bu ülkenin parkında oynamalı, okulunda okumalı, havasını, insanını bilmeli” dese de bu ülkede Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için açılan öğretmenlik münhali şaibeli bir şekilde ortadan kaldırıldı. Yerine Türkiye’den öğretmenler getirildi, getirilmeye de devam ediyor. İlgili öğretmen yoksa getirilsin de, eğer elimizde uygun öğretmen varsa niye kullanmıyoruz onu da anlamakta zorlanıyorum.

Bu toplum bazı öğretmenlerin FETÖ soruşturmasından dolayı görevden el çektirildiklerini de gazetelerden okudu. Belli ki Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde kabul etsek de etmesek de devletin kontrolü dışında bazı şeyler oluyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın öncelikli görevlerinden biri Hala Sultan İlahiyat Koleji olmalıdır. Zaten Okul Aile Birliği Başkanı’ndan da çağrı da gelmiştir. Ciddi bir denetime tabii tutulmalıdır. Ancak sıkı ve sürekli bir denetim gereklidir. Senede bir defa gitmekle denetim olmaz.

******

Sayın Kaynarca; “Akademik başarıya önem veriyoruz” diyor. İyi güzel de sevgili Kaynarca, akademik başarı için programa uygun öğrenci gerekiyor. Her yıl kolej sınavı ile 120 çocuk okulun 6’ncı sınıfına alınıyor. Kolej Giriş Sınavı denilen sınavla adında ilahiyat olan bir okula öğrenci alıyoruz. 2017’de okulun 6’ncı sınıfına giren öğrencilerin aldığı sonuca bakıldığında bunlardan sadece 5 tanesi Lefkoşa TMK’ya girebiliyor. 120 öğrencinin sadece 15 tanesi 75 ve üzeri not almış. Okula alınan 120 öğrencinin yarıya yakını 60’ın altında not almış. Akademik başarı için öğrenci kalitesinin artırılması gerekiyor. Ya da okula alınan öğrenci sayısının azaltılması en uygun yöntem gibi duruyor. Zaten birçok çocuğun çoğu dersleri İngilizce olan kolej programını takip etmekte zorlandığını biliyoruz. Öyle 50 puanla alınan çocuklar kolej programını takip edemez. Kanaatimce Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin kendine has bir sınavı olmalı…

Dolayısı ile Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni devletin yeniden gözden geçirmesi, sıkı bir şekilde denetlemesi ve toplumun yapısına uygun bir şekle dönüştürmesi gerekmektedir.