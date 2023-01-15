Devlet Piyangosu’nun 15 Ocak çekilişindeki 500 bin TL kazanan numara belli oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Ocak 15, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Devlet Piyangosu’nun 15 Ocak çekilişindeki 500 bin TL kazanan numara belli oldu

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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devlet piyangosu

Devlet Piyangosunun 15 Ocak çekilişindeki 500 bin TL’lik büyük ikramiye Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satılan “28236” numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ocak 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 500 Bin TL’lik büyük ikramiye “28236” numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satıldı.

30 Ocak çekilişi çıkana kadar


30 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 500.000 TL olacak. Bilet fiyatı 50 TL olarak, 16 Ocak 2023 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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Tags:500 bin TL kazananDevlet Piyangosu
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