Devlet Piyangosu’nun 15 Ocak çekilişindeki 500 bin TL kazanan numara belli oldu

Devlet Piyangosunun 15 Ocak çekilişindeki 500 bin TL’lik büyük ikramiye Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satılan “28236” numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ocak 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 500 Bin TL’lik büyük ikramiye “28236” numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satıldı.

30 Ocak çekilişi çıkana kadar

30 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 500.000 TL olacak. Bilet fiyatı 50 TL olarak, 16 Ocak 2023 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.