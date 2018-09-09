Devlet Piyangosu devretti

Piyangolar Birimi, dün akşamki Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiyenin satılmayan bilete isabet ettiğini ve devrettiğini duyurdu.

Piyangolar Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Eylül Salı akşamı gerçekleştirilecek çekilişte büyük ikramiye 400.000 TL’ye yükseltildi.

200.000 TL’lik büyük ikramiyenin “58322” numaralı satılmayan bilete isabet ettiği kaydedilen açıklamada, büyük ikramiyenin 400.000 TL olduğu bir sonraki çekilişte toplam ikramiyenin 724.100 TL olduğu ifade edildi.

Biletler 15 TL’den bugün satışa sunuldu.