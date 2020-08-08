Devlet Piyangosu çekilişi gerçekleştirildi

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Ağustos 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 53945 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Güzelyurt bayisi Zülfiye Atasay tarafından satıldı.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 18 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak 10 Ağustos (Pazartesi) itibarıyla satışa sunulacaktır.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresten biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

8 AĞUSTOS 2020 TAM LİSTE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar 53945

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar 36772

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar 76801

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar 26785

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar 52694 62825 65990 72266

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar 33629 36852 40189 43138 68927

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar 07647 24520 30305 33491 41431 44350 55582 63791 69038 77278

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar 05070 08244 13536 16700 19737 24924 28052 30650 33849 43660 50013 63005 65445 66342 66497

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar 03945 13945 23945 33945 43945 50945 51945 52945 53045 53145 53245 53345 53445 53545 53645 53745 53845 53905 53915 53925 53935 53940 53941 53942 53943 53944 53946 53947 53948 53949 53955 53965 53975 53985 53995 54945 55945 56945 57945 58945 59945 63945 73945

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar 199 687

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar 33 79