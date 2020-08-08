Kıbrıs

Devlet Piyangosu çekilişi gerçekleştirildi

8 Ağustos 2020
Devlet Piyangosu, Güzelyurt bayisi Zülfiye Atasay, Piyangolar Birimi, 600 Bin TL, 53945, bilet

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Ağustos 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 53945 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Güzelyurt bayisi Zülfiye Atasay tarafından satıldı.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 18 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak 10 Ağustos  (Pazartesi) itibarıyla satışa sunulacaktır.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresten biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

8 AĞUSTOS 2020 TAM LİSTE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
53945
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
36772
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
76801
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
26785
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
52694
62825
65990
72266
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
33629
36852
40189
43138
68927
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07647
24520
30305
33491
41431
44350
55582
63791
69038
77278
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05070
08244
13536
16700
19737
24924
28052
30650
33849
43660
50013
63005
65445
66342
66497
300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
03945
13945
23945
33945
43945
50945
51945
52945
53045
53145
53245
53345
53445
53545
53645
53745
53845
53905
53915
53925
53935
53940
53941
53942
53943
53944
53946
53947
53948
53949
53955
53965
53975
53985
53995
54945
55945
56945
57945
58945
59945
63945
73945
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
199   687
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
33    79
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
1      5


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