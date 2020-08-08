Devlet Piyangosu çekilişi gerçekleştirildi
Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Ağustos 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 53945 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Güzelyurt bayisi Zülfiye Atasay tarafından satıldı.
Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 18 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak 10 Ağustos (Pazartesi) itibarıyla satışa sunulacaktır.
Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresten biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.
8 AĞUSTOS 2020 TAM LİSTE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI