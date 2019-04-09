Kıbrıs

Devlet Piyangosu 600 bin TL devretti

9 Nisan 2019
DEVLET PİYANGOSU

Devlet Piyangosu’nun dün akşamki çekilişinde, 600 bin TL’lik büyük ikramiye 20965 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin açıklamasına göre, bir sonraki çekiliş 18 Nisan’da yapılacak ve büyük ikramiye 900 Bin TL olacak.

18 Nisan çekilişi için biletler bugün 20 TL’den satışa sunuldu.

Açıklamada, bilet alanların Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi piyangolar.gov.ct.tr adresinden numaralarını kontrol etmeden biletlerini atmaması tavsiyesinde bulunuldu.

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