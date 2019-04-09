Bazı bölgelerde hayvan sahiplerinin otlatma, arazi sahiplerinin hasat yapmamaları duyuruldu

Tarım Dairesi Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle, bazı bölgelerde çekirgelere karşı başlatılan mücadele çerçevesinde hayvan sahiplerinin otlatma, arazi sahiplerinin hasat yapmamaları duyuruldu.

Arazi kontrollerinde, Ercan Havalimanı ile DÜÇ Keçicilik Ünitesi arasında kalan kıraç arazilerde yoğun çekirge sürüsüne (Fas Çekirgesi) rastlandığı belirtildi. Çekirgeler bitkileri yemek, sapları kesmek suretiyle zarar yaptıkları belirtilirken, tek yıllık ve çok yıllık bitkilerin yeni sürgün ve filizlerini, yaprak ve çiçeklerini, hatta dane ve meyvelerini de yemek suretiyle ekonomik zarara yol açtıkları açıklandı. Açıklamada, “Epidemi yaptığı yıl ve yerlerde, % 100’e varan oranda zararlara neden olabilmektedir. Bunun yanında, bazı çekirgelerin virüs taşıdıkları ve temiz bitkilere bunları bulaştırdıkları da tespit edildi.” denildi.

Yapılan açıklamada, bu nedenle Ercan Havaalanı ile DÜÇ Keçicilik Ünitesi arasında kalan kıraç arazilerde çekirgelere karşı, Tarım Dairesi Müdürlüğü ile Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle, 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren mücadele başlatılacağı bildirildi.

Bu bölgelerde ikinci bir duyuruya kadar hayvan sahiplerinin hayvanlarını otlatmamaları ve arazi sahiplerinin hasat yapmamaları duyuruldu.