Ülkemizde günlük koronavirüs vakaları bugün 11 yerel olarak açıklanırken, Devlet Emlak’ta 1 pozitif vaka çıktı.

Maliye Bakanlığı’na bağlı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nde çalışan memur ve temaslıları karantinaya alınıyor.

Memurun eşinin, cumartesi günü semptom göstermesi sonucu yapılan testte pozitif olduğunun ortaya çıkmasının ardından, bugün de Devlet Emlak’ta çalışan memurun testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı temaslı takip ekibi dairedeki personele test yapma çağrısı yaparken temaslılar da aranıyor.

Vergi Dairesi ile ayni kapıdan giriş çıkış yapan Devlet Emlak personeli, yarın mesaiye nasıl ve ne şartta gideceğinin endişesi içerisinde.