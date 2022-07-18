Spor

Devler Ligi başlıyor

18 Temmuz 2022











Devler Ligi başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında yarın  ve 20 Temmuz Çarşamba günü, toplam 12 maç oynanacak.

Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçların programı şöyle:

19 Temmuz

19.00 Karabağ-Zürih

19.00 Zalgiris-Malmö

19.00 Pyunik-Diddeleng

20.45 Ludogorets-Shamrock Rovers

20.45 Midtjylland- AEK Larnaca

21.45 Linfield-Bodo/Glimt

22.00 Dinamo Zagreb-Şkupi

20 Temmuz Çarşamba:

19:00 HJK-Viktoria Plzen

20:00 Maccabi Haifa-Olympiakos

21:00 Ferencvaros-Slovan Bratislava

21:00 Dinamo Kiev-Fenerbahçe

21.15 Maribor-Sheriff

 



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18 Temmuz 2022






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