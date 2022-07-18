Spor
Devler Ligi başlıyor
Devler Ligi başlıyor
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında yarın ve 20 Temmuz Çarşamba günü, toplam 12 maç oynanacak.
Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçların programı şöyle:
19 Temmuz
19.00 Karabağ-Zürih
19.00 Zalgiris-Malmö
19.00 Pyunik-Diddeleng
20.45 Ludogorets-Shamrock Rovers
20.45 Midtjylland- AEK Larnaca
21.45 Linfield-Bodo/Glimt
22.00 Dinamo Zagreb-Şkupi
20 Temmuz Çarşamba:
19:00 HJK-Viktoria Plzen
20:00 Maccabi Haifa-Olympiakos
21:00 Ferencvaros-Slovan Bratislava
21:00 Dinamo Kiev-Fenerbahçe
21.15 Maribor-Sheriff