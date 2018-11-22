Devecioğlu: “Ölüm kalım maçı olarak bakmıyoruz”

HER SONUCA HAZIRLIKLIYIZ: Maçın öneminin farkında olduklarını ve bu maça ölüm kalım maçı olarak bakmadıklarını belirten Devecioğlu; “3 sonuçlu bir maç olacak ve biz her sonuca hazırlıklıyız. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ancak kaybedersek de dünyanın sonu değil. Lig bitmiş olmayacak ve önümüzde daha 20 maçımız var.” dedi

K-Pet Süper Lig’in 10. haftasında şampiyonluk yarışında 3 puan gerisindeki en yakın takipçisi Mağusa Türk Gücü ile deplasmanda karşılaşacak olan lider Yenicami, zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü.

Çapraz bağ problemi olan Erbay Bertiz ve omurgasındaki kırık nedeniyle Salih Güvensoy’dan yoksun çalışan Yenicami’nin Göçmenköy sentetik sahasındaki dünkü idmanı daha çok taktiksel anlamda gerçekleşti.

Yarın akşam saat 18.00’de Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanacak kritik maç öncesinde siyah beyazlılarda Erbay ve Salih dışında sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

MTG maçının son hazırlığını bugün yapılacak ter idmanı ile tamamlayacak olan Yenicami’de teknik direktör Sedat Devecioğlu kritik maçla ilgili değerlendirme yaptı.

Kaybedersek dünyanın sonu değil

MTG karşılaşmasına ölüm kalım maçı olarak bakmadıklarını söyleyen Sedat Devecioğlu; “Maçın öneminin farkındayız ancak bu maça ölüm kalım maçı olarak bakmıyoruz. 3 sonuçlu bir maç olacak ve biz her sonuca hazırlıklıyız. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ancak kaybedersek de dünyanın sonu değil. Lig bitmiş olmayacak ve önümüzde daha 20 maçımız var. Büyük resme baktığımız zaman, bu maç ve geriye kalan maçlarla birlikte ilk devre sonunda şu anda olduğumuz noktada olmak istiyoruz. MTG, ülkemizin futbola renk veren kulüplerindendir. Özellikle taraftarının maçlara yansıttığı ambians bizi de mutlu edecektir. Futbolcularımız da bundan motive olacaktır. Takımımızı desteklemeleri ve yalnız bırakmamaları için tüm camiamızı Mağusa’ya davet ediyorum. Futbol severlere, centilmenliğin ön planda olduğu güzel bir maç izleteceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.