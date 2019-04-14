Dev derbide kazanan çıkmadı

Fenerbahçe, yaklaşık 20 yıldır Kadıköy’de hiç yenilmediği rakibini kötü geçen bu sezonunda da yenerek moral depolamak isterken, Galatasaray ise Medipol Başakşehir’in Beşiktaş’a 2-1 yenilmesinin ardından şampiyonluk iddiasını daha da güçlendirebilmek için Ülker Stadı’na mutlak galibiyet parolası ile çıktı.Orta saha mücadelesi şeklinde başlayan karşılaşmanın ilk dakikalarında iki ekip de birbirine üstünlük kuramadı.

42. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Mbaye Diagne, Hasan Ali Kaldırım tarafından düşürüldü. Hakem Ali Palabıyık, önce Hasan Ali Kaldırım’a sarı kart verdi. Daha sonra VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Ali Palabıyık, kararını değiştirerek sarı-lacivertli oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Galatasaray’da ikinci yarının başında Younes Belhanda’nın yerine Emre Akbaba oyuna girdi.

66. dakikada Galatasaray golü buldu. Sofiane Feghouli’nin sağ çizgiden ortasına arka direkte kafa vuruşu yapan b, sarı kırmızılı ekibi öne geçirdi: 0-1

71. dakikada Fenerbahçe’nin beraberlik golü geldi. Nabil Dirar’ın sol kanattan pasında penaltı noktasında Fernando Muslera ile karşı karşıya kalan Eljif Elmas, skoru 1-1’e getirdi.

Karşılaşmanın kalan süresinde iki takım da başka gol bulamadı ve mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe 33 puana ulaştı ve haftayı 14. sırada tamamladı.

Galatasaray ise 56 puana ulaştı ve lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 6 hafta kala 5 puana indirdi.

Fenerbahçe önümüzdeki hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkacakken, Galatasaray kendi sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor’u ağırlayacak.