Derya:Bu yapılan halk düşmanlığıdır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Doğuş Derya, Belediyelerin Birleştirilmesi Yasa Tasarısı’nın görüşüldüğü ve 7 saattir devam eden komite toplantısında olanları anlattı, direneceklerini söyledi.

“Hiç bir kriter yok! 6 saattir sorduğumuz sorulara Bakan ve hükümet vekilleri tek bir cevap veremedi. Zaten komitede oturdukları yok! Merkezi Mevzuat Dairesi’den görüş alınmadı, Personel Dairesi’nden görüş alınmadı, Belediye Başkanlarının görüşü alınmadı, Maliye sorduğumuz sorulara cevap veremedi. Şehir Plancıları Odası’nı komiteye davet edin önerimize “Hayır” diyorlar. Ülkesel Fiziki Plan’a bakılmadı. Ülkeyi zorla kaosa sürüklemeye and içtiler! İtirazlarımıza rağmen bu gece yasayı komiteden geçirmeye çalışıyorlar. Bu yapılan halk düşmanlığıdır! Direneceğiz! Yeter be!”