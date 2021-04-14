Derya: Üniversiteleri ucuz siyasete alet etmeyin

Kıbrıs’ın kuzeyindeki 21 üniversite rektörünün atanmış Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm önerisine destek açıklamasına CTP milletvekili Doğuş Derya’dan tepki geldi.

CTP milletvekili Doğuş Derya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Üniversiteler, bilimsel bilgi üreten, düşünmeyi ve sorgulamayı öğreten yerlerdir. Öyle siyasi baskı ve tehditlerle açıklama yaptırılacak kurumlar değildir, olmamalıdır. Üniversite yönetimlerinin akademik-demokratik-bilimsel bilgiye sahip çıkmak yerine, gündelik ve ucuz politikalara kurumlarını alet etmesi kabul edilebilir değildir. Bu şekilde davranan üniversite yönetimleri/rektörleri, hem akademik kadrolarına hem de öğrencilerine haksızlık etmektedir. Yazık.”