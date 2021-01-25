CTP Milletvekili Doğuş Derya “ülkeyi darmaduman eden sadece virüs değil” dedi.

CTP Milletvekili Doğuş Derya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümeti eleştirerek “ülkeyi darmaduman eden sadece virüs değil” dedi.

Derya’nın paylaşımı şu şekilde:

“Vaka sayıları ve ölümler artıyor, üstelik kronik rahatsızlığı olmayan genç insanlar da vefat etmeye başladı İstikrarsız kararlarınızı, yap-boz tahtasına dönmüş uygulamalarınızı, sistemsizliğinizi, koltuk bölüşmesine sapladığınız iç kavgalarınızı, yönetemeyişinizi ve daha bir çok şeyi “Ekonomi Çökmesin” argümanının arkasına saklamaya çalıştınız. Ama bu arada ne ekonomi kaldı, ne eğitim, ne de sağlık. Çok üzgünüm ama ülkeyi darmaduman eden sadece virüs değil, sizin beceriksizliğinizdir.”