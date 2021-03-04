Derya: Tatar’ın paydaşları toplamamasının “gerçekleri çarptırma üzerinden” siyaset yapmasından kaynaklanıyor

CTP Milletvekili Doğuş Derya, “5+1 Kıbrıs Konferansı” ile ilgili konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın paydaşları toplamamasının “gerçekleri çarptırma üzerinden” siyaset yapmasından kaynaklandığını savundu.

Genel Sekreter Gutteres’in çizilen çerçevede yenilikçi fikirler ile gelinmesini istediğini dile getiren Derya, Cenevre’de yapılacak konferansın da bu çerçevede gerçekleşmesi gerektiğini ve bunun yok sayılmaması gerektiğini kaydetti.

Doğal gaz ile ilgili bir takım değişikliklerin olduğunu dile getiren Derya, Green Deal anlaşmasına göre iklim değişikliğinin de göz önünde bulundurarak yatırımların yapılacağını belirtti.

İki ayrı devlet isteyen Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Kıbrıs Cumhuriyeti haklarını kullanan insanların bu haklarının iptalini istendiğini öne süren Derya, “Tatar, ben sizin çocuklarınızın hakkını gasp ediyorum desin” diye konuştu.