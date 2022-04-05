Derya konuşmadan kürsüden indi: Bu meclis yüce değil cücedir

Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin, “yüce meclise hitap edin” diyerek kürsüye davet ettiği CTP Milletvekili Doğuş Derya konuşmasını yapmadan kürsüden indi

Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin, “yüce meclise hitap edin” diyerek kürsüye davet ettiği CTP Milletvekili Doğuş Derya tepki gösterdi. Derya, “hükümet sıraları boş, bu meclis yüce değil cücedir. Hükümetin ve meclisin hali maskaralıktır” diyerek konuşmasını yapmadan kürsüden indi.

Çolakoğlu da konuşmasını yapmadı

CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu da, milletvekilleri konuşma yaparken, hükümet üyelerinin salonda olmamasını eleştirerek, “saygısızlık” olarak nitelediği bu durumu “protesto” için konuşmasını yapmayacağını belirtti.

Şahali de tepki gösterdi

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, Meclis’te denetim gününde hükümetin hazır bulunmasının sorumluluk olduğunu ifade etti. Hükümetin bu salonda olmasının zorunluluk olduğunu vurgulayan Şahali, Bakanlar Kurulu’nun Meclis devam ettiği sırada yapılamayacağını ifade ederek, oturuma ara verilmesini istedi.

Şahali’nin bu önerisi üzerine mecliste bir süre karşılıklı konuşma ve tartışmalar yaşandı Meclis Başkanı Zorlu Töre ise oturuma ara vermeyeceğini söyleyerek, oturumun devam ettiğini belirtti. Tartışmaların yükselmesi ve milletvekillerinin tepki göstermek amacıyla masalara vurması üzerine Töre ile muhalefet milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Töre, çağrıları duyan bakanların genel kurula geleceğine inanç belirterek, Şahali’den konuşmasına devam etmesini istedi ancak Şahali bakanlar gelene kadar konuşma yapmadı.

Şahali, Arıklı’nın salona gelmesi üzerine yeniden başladığı konuşmasında, hükümete eleştirilerde bulundu v muhalefetin konuşma yaparken aslında hükümete önerilerde bulunduğunu, o yüzden tüm bakanların salonda olması durumunda ülkenin sorunlarının daha hızlı çözüleceğine inanç belirtti.

Kıb-Tek’te yaşananlar, borçları, elektrik faturaları, AKSA ile ilgili girişimleri ve elektrikle ilgili diğer duyumları aktaran Şahali, ülkeyi elektrik gibi yeni bir kaosun beklediğini, bunun da belediyeler reformu olduğunu savundu.

Bu reformla birlikte hükümetin buralarda duramayacağını ifade eden Şahali, Gazimağusa Belediyesi’nde yaşananları anlatarak, reform yapılsa bile başarılı olmayacağının görülebileceğini söyledi.