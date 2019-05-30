Derya: Çok istiyorsa partisinden insanların neden istifa ettiği ile ilgili konuşsun

CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, UBP-HP Koalisyon Hükümetinin ülkeye hayırlı olmasını temenni ederek, CTP olarak yapıcı bir muhalefet olacaklarını ve Kıbrıs Türk toplumunun faydasına olacak işleri destekleyeceklerini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi’ndeki UBP-HP Koalisyon Hükümeti Programı görüşmeleri sürüyor. Hükümet programının görüşülmesi sırasında söz alan Derya, “hayırlı olsun umarım tüm görev alan arkadaşlar başarılı olur, ülke ve toplum için başarılar dilerim” dedi.

Derya, hükümetteyken kendilerinin maruz kaldığı tavır ve gerçek dışı ithamların bu dönemde tekrarlanmaması temennisinde bulunarak, siyasi ihtiraslar ve siyasette söylediklerinin tersini yapanların Kıbrıs Türk demokrasisine zarar verdiğine işaret etti.

Hükümet programında yer alan vaatlere dair eleştiriler yerine, ortaya konan işlere göre yorumlar, değerlendirmeler ve eleştiriler yapacağını ifade eden Derya, hükümetin zor bir görev üsteleneceğini, bu yüzden yapıcı bir muhalefet yürüteceklerini ve doğru işlere halk adına yararına destek vereceklerini söyledi.

Döviz ve ekonomik protokol gibi zor bir dönemin de hükümetin önünde bulunduğunu ifade eden Derya, ekonomik bağımlılığın siyasi iradeyi de etkilediğini kaydetti. Derya, bu hükümetin, geçmiş hükümet kötü diye kurulmadığını, çünkü geçmiş hükümetin tüm zorluklara rağmen kendi yerel kaynaklarıyla toplumu yarı yolda bırakmadığını, hatta kendi kendine yetecek noktaya geldiğini belirterek, hükümetin iyi yönettiği için bozulduğunu savundu.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ı da eleştiren Derya, Özersay’ın özeleştiri yapmak yerine eski çalışma arkadaşlarını suçlamayı tercih ettiğini ancak kendilerinin yapıcı bir muhalefet yürüteceğini, toplum faydasına icraatlara destek olacaklarını söyledi.

Kıbrıs konusuna da değinerek, geçmişten günümüze federal çözümün Türk tarafının tezi olduğuna işaret eden Derya, federal çözümün en çok kazanım elde edilen çözüm şekli olduğunu ifade ederek, bu konuda yeni tezler öne sürülmesi konusunu “ayrılıkçı zihniyet” olarak niteledi ve Kudret Özersay’ı bu konuda da eleştirdi.

Yeni parametreler gerektiği iddialarına katılmadığını, buna uluslararası camianın da gereken önemi vermediğini, aksine ters tavır ortaya koyduğunu ifade eden Derya, Kıbrıs konusunda yeni yaklaşımların kimseye fayda sağlamayacağını, zararı yine Kıbrıs Türk toplumunun göreceğini kaydetti.

Konuşmasının büyük kısmını Kıbrıs konusu ve BM kararlarını okumaya ayıran Derya, hükümetlerin nasıl bozulduğunun ortada olduğunu söyledi. Bölünmüş bir ülkede yaşanıldığını, ekonomik gelişmelerin, istikrarsızlığın nelerden kaynaklandığının ortada olduğunu kaydeden Derya, Kıbrıs konusunda çözümün her zaman garantörlere takıldığını söyledi.

Derya, ayrılıkçılığın topluma işlenmeye çalışıldığını ancak zararının yine Kıbrıs Türk toplumuna olacağını ifade ederek, “işbirliği” tezleriyle Kıbrıs Türk halkının ne kazanacağını sordu.

Kıbrıs Türk halkının adada eşit taraf olduğunu vurgulayan Derya, iki devletli çözümü “hayalperestlik” olarak niteledi.

Türkiye’nin bölgesel çıkarları açısından da Kıbrıs’ta barışın sağlanmasının önemine işaret eden Derya, çözümsüzlüğün de maliyeti olduğunu söyledi. Türkiye’nin şu ana kadar davalarla ödemesi gereken rakamın 100 milyon Euro’yu bulduğunu ancak müzakereler olduğu için bunun ertelendiğini kaydeden Derya, tüm ödemelerin ortada durduğunu, doğmamış çocukların hatta torunlarının borçlu olduğunu söyledi.

Doğuş Derya, Özersay’ın CTP ile ilgili “hadsiz” konuşmalar yapmaması gerektiğini belirterek, “Çok istiyorsa partisinden insanların neden istifa ettiği ile ilgili konuşsun” dedi.