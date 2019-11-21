Derya: Baybars’ın “Yurttaşlık yasası hazır” demesinin üzerinden 178 GÜN geçti

CTP Milletvekili Doğuş Derya, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a “yurttaşlık yasası” konusunda sitem etti. Yurttaşlık yasasının meclise gönderilmediğini belirten Derya, günde ortalama 10 vatandaşlığın da verildiğini belirtti:

“Ayşegül Baybars’ın “yurttaşlık yasası hazır, 1 ya da 2 hafta içinde meclise göndermiş oluruz” demesinin üzerinden tam 178 GÜN geçti!!! Yurttaşlık Yasası Meclise gönderilmediği gibi Ayşegül hanım ortalama olarak her gün 10 vatandaşlık verdi! Bu arada UBP-HP Hükümeti nüfus sayımı yapmaktan kaçıyor! Dünyada kendi nüfusunu tam olarak bilmeyen, sağlık, eğitim, ulaşım altyapısı başta olmak üzere maddi imkanları yetmediği halde plansız şekilde her gün vatandaşlık veren başka bir devlet var mı? Madem yasa hazırdı bakan meclise niye göndermiyor?”