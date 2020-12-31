Derinya’daki Maraş protestosuyla ilgili bir kişiye hapis cezası verildi

Derinya barikatında 12 Ekim’de, Maraş’ın açılmasını protesto etmek için toplanan ve olay çıkaran yaklaşık 250 kişilik grupta yer alan 25 yaşındaki bir kişiye, 3 yıl ertelemeli 90 günlük hapis cezası verildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 25 yaşındaki gencin, çıkan olaylarda tutuklanan 9 kişiden biri olduğunu ve olaylara karıştığını kabul ettiğini yazdı.

Haberde, geriye kalan 8 kişinin ise suçlamaları kabul etmediği ve davalarının yeni yılda görüşülmeye devam edeceği belirtildi.