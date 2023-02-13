Depremzedeler için yardımlar Atatürk Spor Salonu’nda toplanmaya devam ediliyor

Depremzedeler için Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yardım toplanmaya devam ediliyor.

Ülkeden Türkiye’ye tırlarla gönderilen yardımların, depremzedelere dağıtımı da sürüyor.

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen iki depremin yol açtığı büyük felaketin yaralarının sarılması için KKTC’de de kampanyalar devam ediyor.

Gönüllülerin bağışladığı kıyafet, su, battaniye, ısınma aletleri, kuru yiyecek, bebek bezleri ve bebek mamaları gibi birçok ihtiyaç malzemesi, Atatürk Spor Salonu’nda toplandıktan sonra Türkiye’de yaşayan depremzedelere gönderiliyor.

-Muhaceret belgesini götüren depremzedelere ihtiyaçları doğrultusunda yardım yapılıyor

Öte yandan deprem bölgelerinden adaya gelen depremzedelere de yardım ediliyor. Atatürk Spor Salonu’na muhaceret belgesini götürüp sorumlulara gösteren depremzedelere ihtiyaçları doğrultusunda yardım yapılıyor.

-Kocaismail

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, dernek olarak günlerdir bütün ekipleriyle birlikte Atatürk Spor Salonu’nda çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Gelen bağışların tasnif edilerek Türkiye’ye gidecek tırlara doldurulduğunu dile getiren Kocaismail, son üç gündür öngöremedikleri başka bir olayın olduğunu belirterek, “Depremzede kardeşlerimiz, evlatlarımız buraya gelmektedir. Kaldıkları evlerde ek olarak ihtiyaç olan şeyler sağlamaya çalışılıyor. Ülkeye gelenlere de bir kampanya düşünelim.” dedi.

Kocaismail, kendilerinin sadece gönüllü olarak bu çalışmalara katıldıklarını dile getirerek, battaniye, yorgan, her beden kıyafet ve ayakkabıya çok ihtiyaç olacağını söyledi.

-Sütçü

Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü de, yardımların devam ettiğini dile getirerek, battaniye ve çadır ihtiyaçlarının devam ettiğini kaydetti.

-74 tır yardım gönderildi, gönderilmeye de devam ediliyor…

Ek olarak iç çamaşırı, tıbbi yardım, temizlik için hijyen maddelerine ihtiyacın olduğunu dile getiren Sütçü, Cumartesi günü itibarıyla 74 tır yardımın gönderildiğini, bugün de yaklaşık 7-8 tırın da Türkiye’ye gönderileceğini belirtti.

-Karamanoğlu

Spor Dairesi Lefkoşa bölgesi tesisler sorumlusu Turgut Karamanoğlu ise insanların çok duyarlı olduğuna dikkat çekerek, Atatürk Spor Salonu’na yardım yağdığını kaydetti.

Yardıma ihtiyaç duyanların da salona gelmeye başladığını bildiren Karamanoğlu, yardımdan yararlanmak isteyenlerin muhaceret belgesiyle gelmeleri gerektiğini vurguladı.

Muhaceret belgesiyle gelmeyen hiç kimseye yardım yapamayacaklarını vurgulayan Karamanoğlu, ellerinden geldiği kadar buradan Türkiye’ye Türkiye’den de buraya gelen herkese yardım etmeye çalıştıklarını kaydetti.