DEPREM TEHLİKESİ

Erdoğan Özbalıkçı

Türkiye her gün depremlerin etkisiyle alt üst olurken, deprem konusu her yerde daha da tartışılır oldu.

Türkiye’de, özellikle İstanbul’da olacak olan bir deprem’in bir cok binanın yıkılmasına ve büyük bir insan kaybına yol açacağına ilişkin bilgiler, hemen hemen her gün, televizyonlarda tartışılmaktadır.

Türkiye tartışılırken, biz Kıbrıslılar bölgemizdeki deprem tehlikelerinden uzaktaymış gibi yaşıyoruz.

Oysa haritada da görüldüğü gibi, yay gibi uzanan iki fay hattı Akdeniz’den geçmektedir.

2 0cak 2090 den 29 Ocak 2020 tarihine kadar Akdeniz’de 2 ile 4,4 şiddetinde 23 Deprem’in olduğunu biliyor muyuz?

Kıbrıs, geçmişte de çok şiddetli depremler yaşamıştı:

11 Mayıs 1222 de,7 -75 şiddetinde büyük bir deprem yaşayan Kıbrıs’ta önemli kayıplar verilmişti.

Baf kalesi yıkılmış ve liman kurumuştu.

Deprem, Baf kasabasını kalıcı biçimde değiştirdi. Limanı kullanılmaz hale getiren deprem, kıyıyı denize doğru genişletti ve bu nedenle limanın korunaklı yeri ortadan kayboldu.

Doğu Akdeniz’de, ilk deprem istasyonu kurulumu 1894 yılında gerçekleşmiştir.

Richter ölçeğine göre, son yüzyılda özelde Kıbrıs üzeri ve civarında kaydedilen Richter ölçeğinde 5.7 büyüklüğüne eşit ve daha yüksek büyüklükte dokuz deprem meydana gelmiştir.

Bu depremlerin, çeşitli kaynaklarda 1896, 1900, 1918, 1940, 1941, 1953, 1959, 1961 ve 1996 yıllarında meydana geldiği belirtilmektedir.

Kıbrıs’ta yeni yapılan binaların çoğu depreme dayanıklı binalar olarak yapılmaktadır. Ancak, 2004-2019 döneminde Kuzey Kıbrıs’ta hızlı bir yapılaşma başlamıştı.

Bu yapılaşma döneminde, belirli bölgelerde, maliyeti düşük tutmak için, yığma binalar yapıldı. Bu binaların çoğu kolonsuz ve alt temel yapılmadan, ucuz malzemelerle yapıldı.

Sitelerin ve yabancılara satılan binaların kontrolünün yeniden ciddi bir şekilde ele alınması ve depreme dayanıklıklarının tesbit edilmesi ,gelecekte oluşacak bir felaketi önlemek için gereklidir.

Birkaç ay önce, devlet okulu olarak yapılmakta olan bir binanın inşaat sırasında yıkıldığı unutulmamalıdır.

Deprem hemen yanı başımızda, uyarılar yapmaktadır. Bu uyarılardan biz Kıbrıslılar da gerekli dersleri alıp, Depremden önce, deprem sırasında ve deprem sonrasında neler yapılması gerektiği konusunda bilinçlenmeli ve gerekli tedbirleri almalıyız.