Deprem faciası: Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Şubat 13, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Deprem faciası: Hatay’daki yıkım havadan görüntülendi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Deprem faciası: Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 8. gününde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay’da ortaya çıkan yıkım drone ile görüntülendi. Harabeye dönen şehrin üzerini toz bulutu kapladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hatay’da ortaya çıkan korkunç yıkım drone ile görüntülendi.

Deprem felaketinin 8. gününde Antakya’da çekilen drone görüntülerine, insanların ve ekiplerin enkaz çevresindeki kurtarma çalışmaları ve oluşan yoğunluk yansıdı.


Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, şehrin sokak ve caddelerinin enkaz alanına dönüştüğü görüldü.

Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarından dolayı harabeye dönen kentin üzerini toz tabakası kapladı.

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Tags:depremdroneHatayTürkiyeyıkım
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