Deprem faciası: Hatay’daki yıkım havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 8. gününde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay’da ortaya çıkan yıkım drone ile görüntülendi. Harabeye dönen şehrin üzerini toz bulutu kapladı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hatay’da ortaya çıkan korkunç yıkım drone ile görüntülendi.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, şehrin sokak ve caddelerinin enkaz alanına dönüştüğü görüldü.
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