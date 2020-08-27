Denktaş’tan Gazimağusa Belediyesi’ne ziyaret

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Maraş açılımı konusunda çok eski tarihlerde kendisinin yazılı olarak da verdiği önerilerin ortada olduğunu ifade ederek bugün bazı parti başkanlarının “benimdir bu fikir” diye satmaya çalışmasının etik değerlerle bağdaşmadığını ifade etti.

Denktaş, seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Gazimağusa’da Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti. Ziyarette Denktaş, Belediye çalışanları ile de selamlaştı.

Mağusa’da ikinci günü geçirdiğini ve otelde konakladığını anımsatan Denktaş,

otelde böyle bir ayda tek müşteri olmanın her ne kadar ayrıcalık gibi görünse de turizmin ne kadar geriye düştüğünü gösterdiğini dile getirdi.

Öğrenciler geleceğini ancak tercih edenlerin kaçının gelebileceğinin belli olmadığına değinen Denktaş: “Gelmek isterlerse nasıl getireceğiz belli değil, nasıl konaklatacağız belli değil, nasıl karantinada tutacak üniversiteler bu öğrencileri belli değil. Velhasıl müthiş bir belirsizlik ve bütün bu olumsuzluklar yaşanırken de hükümet içerisinde sorunlar devam ediyor.” dedi.

Böylesi bir ortamda Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru yüründüğünü dile getiren Denktaş şunları kaydetti:

“Ben hala daha mevcut yaşanan olumsuzluklara, ekonomik olumsuzluklara, sağlıkla ilgili yetersizliklere odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum özellikle hükümet edenlerin ama muhalefet olarak bizlerinde seçimin zamanlamasının tamam olmadığını hala daha iddia ediyorum. Kimileri bunun benim açımdan zafiyet diye göstermeye çalışacak, değil. Tam aksine bir olumsuzluğa işaret ediyorum. Bir yanlışlığa işaret ediyorum. Ve hükümetin seçim gailesinden kurtularak memleketin sorunlarına ciddi olarak el atabileceği bir ortamın yeniden yaratması gerektiğini söylüyorum. Maalesef hükümet kanadından bu anlamda bir yaklaşım yok.”

“Maraş açılımı…. bu kopyacılıktır”

Bölgenin Maraş ile yeni bir açılımın tartışıldığı bir bölge olduğunu ifade eden Denktaş, konuyla ilgili şunları ifade etti: “Bakıyorum hükümet ortaklarından bir tanesi ‘bu benim fikrimdir’ diyor. Etik değerlere önem verdiğini zannederdim, vermediğini de görmüş oluyoruz. Çünkü ta Talat’ın Cumhurbaşkanlığı döneminden beri yazılı olarak verdiğim bir görüşün, en son 2017 Temmuz’unda Cumhurbaşkanına, Türkiye Dışişleri Bakanına ve Hükümetteki parti başkanlarına verdiğim bir görüşü şimdi

‘benimdir bu fikir’ diye satmaya çalışması etik değerlere de ne kadar değer verdiğini gözler önüne seriyor. Bu kopyacılıktır. Onun için biraz daha düzgün siyaset yapmaya çalışırlarsa göstermeye çalıştıkları kadar dürüst siyaset yapmaya çalışıyorlarsa bazı doğruları da konuşmaları gerekir. “

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, de konuşmasında . 1990 yılında memuriyete kamu görevlisi olarak başladığında Denktaş ile çalışmaya başladığını ve o günden bugüne gerek iş gerek ise sosyal anlamda bağlarının hiç kopmadığını ifade etti.

Ülkede Cumhurbaşkanlığı makamının müzakere sürecine odaklandığına değinen Arter şunları kaydett: “1968’den beri başlayan ama çok uzun yıllar rahmetle, saygıyla andığımız Sayın Kurucu Cumhurbaşkanımızın bu anlaşmayı engellediği hep söylendi durdu muhalefet tarafından. ‘Denktaş anlaşma istemez, şu olur, bu olur’ ama gördük ki tarih bunları yargıladı. Kurucu Cumhurbaşkanımız görevi bıraktıktan sonra onu eleştirenlerinde göreve geldiğini ve bu işin o kadar kişisel bir sorun olmadığını hepsi gördü. Dolayıyla bu vesileyle Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı da saygı ile anmak isterim. Ondan da öğrendiğimiz çok şeyler var.”

“Sizi buralarda görmek, daha sonra da oralarda görmek güzel olur diye düşüyorum”

Arter konuşmasını şöyle tamamladı:

“Cumhurbaşkanlığı seçimi, tarihi ve nasıl 11 Ekim’de yapılacağı ile ilgili de hangi tedbirler alınarak bu seçimin gerçekleşeceği konusunda bütün seçimde görev alacak arkadaşların zorlanacağı da ortadadır. Dolayısıyla hayırlı, uğurlu olsun. Ben tekrar sizlere başarılar diliyor, sizi buralarda görmek, daha sonra da oralarda görmek güzel olur diye düşüyorum. “