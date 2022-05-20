Denktaş: Ya UBP ya CTP vekil sayısını üç artıracak demektir

Serdar Denktaş HP’nin sine-i millet kararını değerlendirdi. Denktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu kararın ne HP’ye ne de memlekete fayda getirmeyeceğini vurgularken ya UBP yada CTP’nin 3 milletvekili daha kazanacağını belirtti.

Üç milletvekilinin istifası eğer Cumhuriyet meclisince kabul edilirse Haziran ayında ara seçim yapılacak demektir. Ara seçimin sonucunda ya UBP ya CTP vekil sayısını üç artıracak demektir. Mevcut seçim sistemi üç sandalyenin de bir parti tarafından kazanılmasını sağlar. Sonuç: UBP tek başına iktidar veya CTP/DP/YDP alternatifinin oluşması. Netice olarak siyaseten alınabilecek en yanlış karar alınmıştır. Bu kararın ne HP’ye ne memlekete getireceği bir fayda yoktur