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Denktaş: Sonuç alınsaydı müdahale edilmiş olunurdu

5 Ağustos 2020
Serdar Denktaş

DP Lefkoşa Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Ankara’da yapılan toplantıda cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çatı adayı çıkarılması ve üçlü hükümet kurulması konularının da görüşüldüğünü kaydetti.

Serdar Denktaş, Havadis’e yaptığı değerlendirmede “garip olan bütün partilerin çağrılmamasıdır. Fikri Ataoğlu “DP’nin adayı Serdar Denktaş’tır” şeklinde net tavır koydu ve konu kapandı” şeklinde konuştu.

Serdar Denktaş şunları söyledi:

“Ankara toplantısında seçimler de konuşuldu. Belli oldu ki çatı aday işi olmayacak. Fikri Ataoğlu benim DP tarafından destekleneceğimi net bir şekilde söyledi.

Zamanında bizi de çağırdılar diye fotoğraflar yayınlanır. Talat’ı aradım niye gitmiştik diye, 2003 aralık seçimlerinden sonra meclise giren partilerin tümünü çağırmışlardı, Annan planını konuşmak için.

Burada garip olan bütün partilerin çağrılmamasıdır.

Eğer istedikleri sonucu almış olsalardı müdahale edilmiş olurdu. Kendilerine giden bilgiyi teyit etmek için çağırdılar.

İkinci tura kalmam halinde seçimi kesin kazanırım. Değişik partilerden yoğun bir ilgi var bana, aslında taban çatı adayını belirledi”

 


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