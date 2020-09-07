Denktaş: Seçimle uğraşmayı bırakın

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, vatandaş hükümetten propaganda değil, sağlık ve geçim konusunda ciddi önlemler beklediğini söyleyerek Hükümet üyelerinin seçimle uğraşmayı bırakması gerektiğini kaydetti.

Denktaş, Cengiz Topel Hastanesini ziyaret ederek, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını gözeterek hastanenin bölümlerini gezdi, yetkililerden bilgi aldı ve hastaların sorunlarını dinledi.

Denktaş buradaki açıklamasında : “Cengiz Topel Hastanesini, aslında tüm sağlık çalışanlarına da bir kez daha kolaylıklar dilemek için ve yerinde bir hastane ortamında ‘ne yapılıyor, ne ediliyor?’ bunu görmek için bir ziyarette bulundum.” diyerek, sağlık çalışanları ile ve rahatsızlıkları nedeni ile hastanede bulunan vatandaşlarla da görüştüğünü söyledi.

Cengiz Topel Hastanesinin hem hijyen, hem de odaların temizliği, rahatlığı açısından iyi bir durumda olduğunu görmesinin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Denktaş, Hastanede sürekli 9 cerrah varken, bir anestezistin sürekli bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunu ve bu eksiliğin en kısa zamanda giderileceğini umut ettiğini belirtti.

“SEÇİMLE UĞRAŞMAYI BIRAKSINLAR”

Denktaş bir kararı düzgün alamayan bir hükümet ile karşı karşıya olunduğuna vurgu yaparak esas meselenin halkın müthiş özveri ile sıfır vaka noktasına geldikten sonra bugün günlük 26 vaka, 14 vaka, 19 vaka gibi sayıları duyması olduğunu kaydederek bu durumun üzücü olduğunu ifade etti.

Denktaş şunları kaydetti:

“Alınan önlemler iş işten geçtikten sonra alınıyor. Ve hala daha yanlışlıklar, karar değiştirmeler ‘3 gün gelecek olanlara uygulamayacağız’ deyip sonra sosyal medyada birileri karşı çıkınca tekrar vazgeçmeler. Bir kararı düzgün alamayan bir hükümet ile karşı karşıyayız. Yani neyin hesabını yapıyorlar bu belli. Vazgeçsinler. Seçimle uğraşmayı bıraksınlar. 10 kez söyledik, ‘gerekirse seçimi erteleyin. Halk sağlığı daha önemli’ dedik. Dinlemediler. ‘Bakın korkuyor da onun için bu çağrıyı yapıyor’ dediler. Kimseden hiçbir şeyden korktuğumuz yok. Seçimleri alacağımızı da biliyoruz. Tek istediğimiz halk sağlığını düşünmek suretiyle hangi kararı almaları gerekiyorsa onu alsınlar.”