Denktaş: Oğlumun iradesi ona aittir

Oğlu Rauf Denktaş’ın ikinci turda Ersin Tatar’a destek vereceğini açıklamasının ardından Serdar Denktaş sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak “Verdiği karar kendisinindir. Saygı duymak babamdan öğrendiğim ödevimdir.” dedi.

Serdar Denktaş’ın açıklaması şöyle:

“Babayı oğula, oğulu babaya karşı karşıya getiren bir dönem daha vardı. Oğlum canımdır, kanımdır. Yaklaşık 40 yaşında kendi kendini yönetendir. İradesi ona aittir. Benim iradem de bana. Evladım tek oğlumdur. Verdiği karar kendisinindir. Saygı duymak babamdan öğrendiğim ödevimdir. Hayırlı olsun oğlum.”