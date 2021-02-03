Denktaş: Gerekirse maaşlardan bir miktar daha kesip aşı satın alın

DP Milletvekili Serdar Denktaş , sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hükümete öneride bulunduğunu ve henüz bir sonuç alamadığını belirtti.

Denktaş’ın açıklaması şu şekilde:

Bir hafta önce değerli dostum Arabacıoğlu’nun uyarısı ile hükümete bir öneride bulundum..Henüz sonuç yok…

1- Türkiye’den daha fazla aşı talebinde bulunun. Gerekirse maaşlardan bir miktar daha kesip aşı satın alın.

2- Kamu hekimlerinin üzerindeki yükü hafifletmek için özel kliniklere aşı yapma yetkisi verin. Emekli doktor ve hemşireleri aşı kampanyasına destek için gönüllü görev yapmaya davet edin..kapalı kalma süresini bu amaçla kullandığınızı halk görsün…Eleştiriler hafiflesin …

3- Bu soğukta aşı kuyrukları çok dikkat çekiyor ..özellikle kalan yaşlılara evlerinde hizmet verilmesi sağlanırsa hükümete yansıması olumlu olur