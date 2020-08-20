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Denktaş: Cumhurbaşkanlığı genel seçimlerden farklı

20 Ağustos 2020
Serdar Denktaş
Serdar Denktaş

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin genel seçimlerden farklı olduğunu vurgulayarak, halkın sandığa giderken bu yönde değerlendirmede bulunacağını söyledi.
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, İş Adamları Derneği’ni ziyaret etti.

“Rauf Denktaş’ın mertebesine ulaşmak her babayiğidin harcı değil”

Denktaş ziyarette yaptığı konuşmada,  Rauf Denktaş mertebesine ulaşmanın her yiğidin harcı olmadığı gibi kendinin de harcı olmadığını kaydetti ve “O çok sıkıntılı bir dönemde Kıbrıs Türk Halkı’nı cemaat mertebesinden alıp devlet kuran bir halk seviyesine ulaştıran liderdir. Seçim yarışında olduğumuz bir dönemi kenara koyarak, hükümetin insanca yaşamamız için attığı adımları zaman zaman destekleyen zaman zaman yapıcı eleştiriler ortaya koyan, ne yapılması gerektiğini öneren yaklaşımlar sergiliyoruz. Bizim için önemli olan insanımızın sağlığının ön planda olması gerektiğidir” dedi.

“Alternatif yaratmak için yola çıktım”

 

Hedefleri hakkında bilgiler  veren Denktaş, “Ben bu sürece karar verirken, ülke insanımıza bir alternatif yaratabilme ve farklı bir düşünce ortaya koyabilme düşüncelerim vardı. Tek hedefim bu ülkenin dünyadaki yerini ilerletebilmek, yarım asırdan fazla yapılan görüşmelerde hiçbir yere varılamayan Birleşik Kıbrıs yerine birlikte yaşayan Kıbrıs’ı yaratmak için hareket etmek, en soldan sağa parça parça tek taraflı adımlar atarak birleştirebilmektir. Hedefim budur. Ulaşılabilir hedefler koyuyorum önüme. Yeni bir hayal kırıklığı yaratmadan yapılabilir hedefleri ortaya koyarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da uzlaşarak, sorun olduğunda sorun var diyerek, geri adım atmak yerine sorunun etrafında dolaşarak ileriye doğru yürüyüşü başlatmak istiyorum” şeklinde konuştu.

“Bu seçim parti seçimi değildir”

Bu seçimin bir partiler seçimi olmadığını, vatandaşların genel seçimlerde partisini en üst noktaya çıkarabildiğini ancak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, aday olan kişinin değerlendirildiği seçimler olduğunu dile getiren Denktaş, “Ben de inanıyorum ki vatandaşımız bu seçimlerin farkını algılayabilecektir ve ona göre oyunu verecektir” diye konuştu.

“Soğuk harp çoktan bitti”

Soğuk harp zamanın çoktan bittiğini, atalarının zamanında eğittiği insanların bu sözleri söylediğini kaydeden Denktaş, şunları ifade etti:
“Bunu da bütün halkımızın anlamasını ve bu tür manipülasyonlara aldanmamasını beklemekteyim. Çağdaş yeni dünya düzeninde bu eski taktiklere yer yok. Bunu da 11 Ekim’de halkımız sandığa yansıtacaktır. Ülkeyi öyle bir noktaya götürüyorlar ki içte ve dışta ayrışmalar yaşanıyor. İçinden geçtiğimiz zaman,  birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme zamanıdır. Bunu sabote etmesinler. Cumhurbaşkanı olduğumda bu kişileri de kucaklayacağım, onları dışlamayacağım. Ama kendilerine bu yönde hareket edemeyeceğimizi hatırlatarak yapacağım. Eğer bu kafada devam ederlerse ülkeye yapacakları zarar affedilir düzeyde değildir”.

 


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