Maliye Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı’nın birbirleriyle sorun yaşayan iki bakanlık olduğunu ifade eden Denktaş, “Birbirimizi suçlamaya gerek yok. Tarım Sigortası’nda yaşanan nemalanma bir ihtiyacın karşılanması içindi” dedi.

Denktaş: “Tarım sigortası’nda yaşanan nemalanma bir ihtiyacın karşılanması içindi”

Denktaş, “50 milyon bütçe dışı bir kaynak tespit edilip bize söylendi. 25 milyonu geldi. Diğer 25’inin geleceği söylendi ama gelmedi. Hibe olarak verme durumumuz yoktu. Bunu ‘borç olarak veriyoruz’ dedik. Gelecekti, gelmedi” şeklinde konuştu.

Tarım Sigorta Fonu’nun kaynağının olması gerekenden eksik olduğunu söyleyen Denktaş, “Ben bunu TÜK’ten keserek yapmak zorundayım. Yasal mıydı, olur muydu olmaz mıydı, buna siyasi irade karar verdi. Bir ihtiyacı karışlamak için yaptık. Üyeleri Maliye Bakanlığı’na çağırdım. İmzalamayacağım dediler. İmzalamadılar. Bundan kim zarar gördü, çiftçi zarar gördü” dedi.

Denktaş, “2018 Bütçesinden Doğrudan Gelir Desteği ödemelerini gününde yapacağız, bir sonraki yıla aktarmayacağız” açıklamasında da bulundu.