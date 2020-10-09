Denktaş: Bir banka yoksulluk yardımı yapacakmış

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yüksek Seçim Kurulu’na çağrıda bulundu.

Denktaş, bir bankanın ‘yoksulluk yardımı’ adı altında daha önceden belirlenmiş hesap numaralarına nakit aktarımı yapacağını belirterek bu durumun YSK tarafından yakın inceleme altına alınması gerektiğini vurguladı.

Yoksulluk yardımı alması gereken ailelerin varlığını bildiğini ve her geçen gün bu durumun daha da arttığını ifade ederek ilgili bankaya teşekkürlerini sunan Denktaş, bu yardımın Sosyal Yardım Dairesi’nin bilgisinde olup olmadığı noktasının belli olmadığını ifade etti.

Denktaş’ın paylaşımı şu şekilde:

“9 Ekim Cuma sabahtan itibaren, bir bankamız ‘Yoksulluk yardımı’ olarak önceden belirlenmiş hesap numaralarına nakit aktarımı yapacakmış. Gerçekten yoksulluk yardımı alması gereken ailelerimiz var ve sayısı her geçen gün çoğalmakta. İlgili bankaya ve bu talimatı verenlere teşekkürler. Ancak bu yardımın sosyal yardım dairesinin bilgisinde olup olmadığı, yoksulların hangi kriterlere göre belirlendiği belli değil.

YSK Merkez Bankası üzerinden bazı bankalar aracılığı ile gerçekleşecek olan bu yardımı yakın incelemeye almak zorundadır. Malum…Seçime sadece iki gün kaldı. YSK’YA AÇIK İHBARIMDIR.”