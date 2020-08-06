Denizli’de tek aday Ömer Faruk

Gürsel KARAGÖZLÜ

BTM 1. Lig Beyaz grubunun mavi beyazlı ekibi Denizli Spor Kulübü’nde başkanlığa tek aday Ömer Faruk oldu. Denizli Spor Kulübü’nde 35 nci olağan genel kurul 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 20.00’de, Denizli Spor Kulübü Bilal İyigün Stadı’ndaki kulüp lokalinde yapılacak.

Denizli Spor kulübünde Futbolcu ve yönetim kurulunda çeşitli görevlerde bulunan Ömer Faruk yapılacak olan genel kurulda üyelerden onay isteyecek.

Havadis’e konuşan Ömer Faruk, 2015-2016 futbol sezonunda Süper Lige çıkmayı son maçta kaybettiklerini söyleyerek, 2016-2017 futbol sezonunda bekleneni yapamadıklarını ve 15 yıl aradan sonra federasyonun almış olduğu bir kararla da kendilerini BTM 1. Batı gurubunda bulduklarını, yani BTM 1’e düştüklerini söyledi. 2018-2019 futbol sezonunda hedeflerinin BTM 1. liginden, K-Pet 1. Lige çıkmak olarak belirlediklerini ancak, bunu başaramadıklarını ve 1. lige çıkmadıklarını söyledi. 2019-2020 futbol sezonunda hedefledikleri 1. Lige çıkamadıklarını söyleyen Faruk, 2020-2021 Futbol sezonunda yeni yönetim ile birlikte ellerindeki kadroyu 5 veya 6 Futbolcu transferle güçlendirerek K-PET 1. Lige çıkmak olduğunu söyledi.