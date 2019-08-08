Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem

Denizli’de saat 14.25’te merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bundan 6 dakika öncesinde ise 4,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

İzmir’de sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından Denizli’de art arda iki deprem meydana geldi.

Son deprem saat 14.25’te meydana geldi. Merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Şiddetli deprem niteliğindeki sarsıntı 7,09 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD verilerine göre saat 14.19’de ise 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Bu depremin derinliği ise 17,79 kilometre olarak kaydedildi.

Sarsıntıların Antalya, Burdur ve Isparta’da da hissedildi.