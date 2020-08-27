Denizler durulmaz dalgalanmadan

Devamlı yaz mevsiminde yaşamamız mümkün değil…

Devamlı her isteğimizin gerçekleşmesi mümkün değil…

Günlük hayatın inişli çıkışlı yolları gibi, siyasal sorunların da hep aynı veya hep istediğimiz gibi olması mümkün değildir…

Hayatın en önemli kanunu, değişimin esas olmasıdır.

Bu kanun şimdi daha açık bir şekilde, Doğu Akdeniz’deki ENERŞİ SAVAŞLARINDA görülmektedir.

Komşunun çıkarlarını dikkate almayan bir politika izlerseniz, bir müddet sonra uzlaşmazlığın başınıza önemli sorunlar açtığını görürsünüz.

Doğu Akdeniz’de olan, tam da budur.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın Türkiye’yi bölgedeki diğer güçlerle ittifak içinde tecrit siyaseti, zıttına dönüşerek, bu iki gücü ,Türkiye’nin askeri gücüyle karşı karşıya bıraktı.

Kıbrıs Sorunu çözümlenmiş ve Doğu Akdeniz’de Türkiye ile işbirliği yoluna girilmiş olsaydı, büyük bir olasılıkla Türkiye araştırma gemileri satın almayacaktı.

Kıbrıs Sorununda Yunan Milliyetçiliği, Türkiye’nin Ulusal Sanayini geliştiren bir etki yaptı.

Her sorunda, dünya güçlerini hareket ettirerek Türkiye’ye baskı yapma siyaseti devamlı ters tepti.

Kıbrıs Sorunu yanı sıra, Kürt Sorunu da Türkiye’deki milliyetçi güçleri daha da güçlendirdi.

Baskılar, karşı tarafın yeni siyasetler geliştirmesine yol açar.

2004 ‘te Annan planına hayır siyaseti, uzun vadede Rumlara hiçbir şey kazandırmadı.

Uzun vadeli mücadele, GÜCÜNÜZ VARSA bir anlam taşır. Gücünüz yoksa, bu uzun vadeli mücadele, zemininizi adım adım yok eder ve sonunda, çaresiz bir halde , ikonaların size yardımını beklersiniz.

Denizler bu dönemde hayli dalgalıdır. Türkiye ve Yunanistan karşılıklı olarak NAVTEX lerle bir yere varmaya çalışmaktadırlar.

Bu NAVTEX silahında, gücü olan Türkiye’nin daha da avantajlı olacağı kesindir.

Güney Kıbrıs ve Yunanistan, Türkiye ile olan çelişmelerini, dış güçlerin yardımıyla Türkiyenin aleyhine çözme politikalarının gerçekçi olmadığını anlamadıkları sürece, Doğu Akdeniz ve Ege’deki dalgalanmalar durulmayacaktır.

Oysa, Akdeniz’de çıkacak gazın Türkiye üzerinden AB’ye gidişi sağlanırsa, bu gazın satışı gerçekçi rakamlar üzerinden yapılabilecek ve bu herkese faydalı olacaktır.

Kıbrıs Sorununun çözümü de ada’nın askersizleştirilmesini sağlayacak ve adanın tümü daha güvenilir olacağı için, her iki taraftaki ekonomi tek ekonomi haline dönüşecektir.

Ticaret ve Turizm pastası, daha da büyüyecek ve emlak sektörü büyük gelişme gösterecektir.

Denizin dalgalanması veya durulması izlenecek politikalara bağlıdır.

Temennimiz, denizin durulmasına yönelik politikaların bölgemizde egemen olmasıdır.