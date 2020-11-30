SürmanşetYaşam

Denizin altında 900 yıllık kayıp hazine keşfedildi

30 Kasım 2020
altın sikke bulundu





Güney Koreli arkeologların deniz altında buldukları arasında yaklaşık bin yıl öncesinden kalma altın sikkeler var. Hazinenin Kuzey Song Hanedanlığı’na ait olduğu düşünülüyor.





Etiketler
30 Kasım 2020

Başa dön tuşu