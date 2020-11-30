Denizin altında 900 yıllık kayıp hazine keşfedildi

Güney Koreli arkeologlar, deniz altında, yaklaşık 900 yıl önce Çinli ticaret gemileri için kullanılan bir rampayla birlikte eski sikkeler ve seramik eserler keşfetti.

Independent Türkçe’nin Daily Star’dan aktardığı habere göre keşif, Güney Kore‘nin Jeju Adası kıyısındaki sularda yapılan arkeolojik araştırmalar sırasında, bu yılın Mayıs ve Temmuz ayları arasında gerçekleşti.

Kamera kayıtlarında dalgıçların buldukları büyük kaya parçasını halatlarla bağladığı ve yukarı çektiği görüldü.

Etrafa dağılmış hazineye daha yakından bakıldığında ise dalgıçların deniz tabanından topladığı ve dikkatlice sepetlere yerleştirdiği parlak nesneler ve çanak çömlek parçaları dikkat çekiyor

Araştırmaya katılan Güney Kore Ulusal Denizcilik Kültür Varlıkları Enstitüsü ve Ulusal Jeju Müzesi’nden yetkililer, gemi rampası olarak kullanılan büyük taşı bulduklarında iki parçaya ayrılmış olduğunu ifade etti.

Çalışmada, Song ve Yuan hanedanları döneminde Çin’de bu gibi kızakların popüler olduğu ifade edildi.

Keşfedilen sikke ve seramiklerinse MS. 960 ve 1279 arasında hüküm süren Kuzey Song Hanedanlığı’na ait olduğu belirtildi.

Uzmanlara göre keşif, ülkenin en büyük adası konumundaki Jeju’nun bir zamanlar Doğu Asya deniz ticaretinde önemli bir konuma sahip olduğunu gösteriyor.