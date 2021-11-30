Denize düşen arkadaşını kurtarmaya çalışan genç kurtarılamadı

Girne Kale arkasında denize düşen Kukusami Lubaki’yi kurtarmaya çalışan Mohomed Lamine Diakite ayağı kayması sonucu denize düştü. Diakite Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 14.30 sıralarında, Girne Antik Limanın Kale arkası kısmında, Kukusami Lubaki (E-28) fotoğraf çektikleri esnada ayağının kayması sonucu denize düşmüştür. Denize düşen şahsı kurtarmaya çalışan Mohomed Lamine Diakite (E-20) de ayağı kayması sonucu denize düşmüştür.

Denize düşen her iki şahıs bölgedeki şahıslar tarafından kurtarıldıktan sonra Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılmışlardır.

Mohomed Lamine DIAKITE (E-20) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Kukusami LUBAKI ise yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir