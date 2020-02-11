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Denizde kaybolan Oktay Avcı’nın ailesi, teşhis için KKTC’ye gelecek

11 Şubat 2020

Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Ocak’ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçinin ailesi, Yenierenköy  sahilinde bir cesedin bulunduğu bilgisi üzerine teşhis için KKTC’ye gelecek.

Tarsus ilçesinde 11 Ocak’ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçi Oktay Avcı’yı (32) arama çalışması sürdürülüyor.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, Avcı’yı arama çalışmaları kapsamında KKTC sahilinde bir cesedin bulunduğu bilgisi geldi.

Cesedin Avcı’ya ait olma ihtimaline karşın, ekipler durumu Avcı’nın ailesine bildirdi.

Aile üyeleri, teşhis için bu gece KKTC’ye gelecek.

Oktay Avcı’nın babası İbrahim Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama ekiplerinin kendisini arayarak KKTC sahilinde bir cesedin bulunduğu bilgisini verdiğini söyledi.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Avcı (32) ve arkadaşı bekçi Ömer Özer (32), 11 Ocak’ta balık tutmak için kayıkla denize açılmış, Özer’in cesedi 16 Ocak’ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.



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