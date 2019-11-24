Dünya

Demokratik Kongo’da yolcu uçağı evlerin üzerine düştü

24 Kasım 2019

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Goma kentinde en az 17 yolcu ve iki mürettebatı taşıyan bir uçak evlerin üzerine düştü.

Kuzey Kivu Valisi Nzanzu Kasivita Carly olayda toplam 27 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Carly, uçağın kentteki uluslararası havalimanından kalkış sırasında düştüğünü söyledi.

Yerel basına göre yaşamını yitirenler arasında uçağın düştüğü evlerde bulunanlar da var.

Busy Bee adlı özel şirketin düşen uçağı Dornier-228 modeliydi.

BBC’ye konuşan bir kaynak, çift motorlu bu uçağın kalkıştan sonra motor sorunu yaşadığını belirtti.



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