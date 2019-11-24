Demokratik Kongo’da yolcu uçağı evlerin üzerine düştü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Goma kentinde en az 17 yolcu ve iki mürettebatı taşıyan bir uçak evlerin üzerine düştü.

Kuzey Kivu Valisi Nzanzu Kasivita Carly olayda toplam 27 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Carly, uçağın kentteki uluslararası havalimanından kalkış sırasında düştüğünü söyledi.

Yerel basına göre yaşamını yitirenler arasında uçağın düştüğü evlerde bulunanlar da var.

Busy Bee adlı özel şirketin düşen uçağı Dornier-228 modeliydi.

BBC’ye konuşan bir kaynak, çift motorlu bu uçağın kalkıştan sonra motor sorunu yaşadığını belirtti.

#GOMA_RDC: Un crash d'avion serait à la base de plusieurs morts dans le Quartier MAPENDO. Des morts calcinés dans l'avion, et même ceux qui étaient dans le parrage où le crash s'est fait. @luchaRDC @gisele_kaj @TinaSalama2 @pascal_mulegwa @soniarolley @fatshi13 pic.twitter.com/dBsx08ZiKN — Ushindi (@eliezaireushin) November 24, 2019