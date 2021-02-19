Demirman: Devlet katkısı ve dış temas

Sporcular Yazı Dizisi 41’in konuğu hem basketbol hem de futbolcu Doğukan Demirman oluyor

MOTİVASYON YUKARIYA ÇEKİLMESİ İÇİN: Yetenekli sporcu Doğukan Demirman yazı dizimize verdiği cevaplarda, sporumuzun daha iyi temellerde yürütebilmesi için, kulüplerin ve federasyonların devlet katkı payının daha yukarıya çekilmesi ve eskiden olduğu gibi yapılacak olan dış temaslarla sporcu motivasyonunun yukarıya çekilebileceğini düşünüyor.

Havadis Spor Servisi’nin Sporcular Yazı Dizisi’nde bugünkü konuğu hem iyi bir basketbolcu hem de yetenekli bir futbolcu var. Yazı Dizisi 41’in konuğu Doğukan Demirman oluyor. Geçmiş 40 sporcumuz ile yaptığımız soru cevap söyleşilerimizde olduğu gibi Doğukan’a da aynı soruları yönelttik. İşte Doğukan’ın cevapları:

1-Covid-19 döneminin yaşandığı 2020 yılında Devletin spor yönetimini nasıl buldun?

Ülkemizde ve dünyada hiç te tercih etmeyeceğimiz, çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bizlerin de olduğu gibi tüm dünya bu covid belasıyla savaşıyor. Devletin her alanda olduğu gibi sportif faaliyetlerde de gerekli tedbirleri almaya çalıştığını söyleyebilirim. Geçtiğimiz bu son dönemde birkaç spor branşı dışında birçok federasyonun bu süreçte kendi aldıkları tedbir ve kararlarla müsabakaları devam ettirmişlerdir.

2-Bağlı olduğun federasyonun covid-19 döneminde yaptığı veya yapmadığı çalışmaları için ne düşünüyorsun?

Basketbol Federasyonumuzun aldığı karar doğrultusunda büyük erkekler arasında düzenlenen Açılış Kupası, başından sonuna kadar, gerek covid-19 tedbirleri olsun, gerekse organizasyon kalitesi olarak çok verimli ve örnek niteliğinde geçmiştir.

3-Federasyonun Lig/kupa/turnuva vb.organizasyonları olmuşsa nasıl buldun, önerin veya eleştirin ne olur?

Bu soruyu da ikinci soruya verdiğim cevap ile geçmek istiyorum.

4-Kendi branşın özelinde sporcuların motivasyonunu artırmak ve sporun daha iyi gerçekleşmesi için neler yapılması gerektiğini düşünün?

Yıllardır 2 ayı branşı aynı anda yürüten bir sporcu olarak, basketbolun yaklaşık 2-3 yıl öncesinde ne kadar üst seviyelere çıkıp ta sonrasında bir anda düşüş yaşanıldığını örneklendirmek isterim.

Bunun yaşanmasındaki en büyük rol yine kulüplerimizin idi. Fakat kulüplerin kendi öz kaynakları dışında bir gelir elde edemediklerinden dolayı bunun da sürdürülebilir bir yapı olmadığını görüyoruz.

Sporumuzun daha iyi temellerde yürütebilmesi için, kulüplerin ve federasyonların devlet katkı payının daha yukarıya çekilmesi ve eskiden olduğu gibi yapılacak olan dış temaslarla sporcu motivasyonunun yukarıya çekilebileceğini düşünüyorum.

5-Ülkede spordan sorumlu bakanlığın/dairenin çalışmalarını ve spora katkılarını nasıl bulun?

Devletin spor idarecilerine nasıl bir mesaj vermek istersin?

Şu ana kadar göreve gelen ve geçmiş yönetimlerin çalışmalarını yetersiz buluyorum. Özellikle alt yapı temellerini oluşturmada çok önemli olan spor tesisi konusunda spor salonu olarak ciddi eksiğimiz ve yetersizliğimiz olduğunu düşünüyorum.

Önümüzdeki yönetimlere mesajım; Sporun branşı ne olursa olsun Dünyadaki en büyük birleştirici etken olduğunu unutmadan, atılacak olan adımları atmalarını dilerim.