Demet Cengiz Kıbrıs İlim Üniversitesi’ne geliyor

Daha önce yayımlanan kitaplarıyla adından söz ettiren, son romanı “Adımı Deniz Koydular” ile büyük beğeni toplayan yazar Demet Cengiz, Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin(KİÜ) konuğu olacak.

KİÜ’de 11 Kasım Perşembe saat 15.00 de başlayacak Edebiyat Sohbeti ve İmza Günü etkinliğinin konuğu olacak yazar Demet Cengiz “Yaşamda Kadın ve Çocuk Olmak” başlıklı bir konuşma yapacak. Son romanı üzerinden toplumsal cinsiyet eşitliği ve aile içi şiddet gibi konulara dikkat çeken yazar, sohbetin ardından romanını okurlar için imzalayacak.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile UCİM Kıbrıs İlim Üniversitesi Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Merkezi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik çocuk ve kadın konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Edebi bir eser ile hırpalanmış çocuklar ve kadınların uğradığı haksızlıklara dikkat çekmeyi hedefleyen yazar Demet Cengiz Kuzey Kıbrıs’a gelmekten büyük bir onur duyduğunu belirtti.

UCİM’in (Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği) Kıbrıs İlim Üniversitesi Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Merkezi, konuyla ilgili farkındalık yaratmak için pek çok konferans ve etkinlik düzenlemeyi planlıyor. 11 Kasım günü düzenlenen etkinlikte Demet Cengiz’in son romanı Adımı Deniz Koydular’ın satışından elde edilen tüm gelir UCİM’e bağışlanacak.