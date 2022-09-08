Değişimin kendisi değişimdir

Demokrasi Kıbrıs’ın kuzeyinde Avrupa medeniyeti normlarının dışında, anlaşılan çoğunluğun her istediği kararı alabilenin anlayışında olan bir statükonun temsilcilerinin hükümet ettiği bir süreçte hukukun üstünlüğü anayasaya bağlılık gibi kavramların eksik olduğu bir anlayışın topluma katabileceği niteliğe dayalı birikimin eksikliğini hissediyoruz.

Çağdaş toplumların ilkeleri arasında yer alan yerinden demokrasi anlayışı eksikliği siyasallaşan devletin temsili demokrasi olarak bile anlamlandıramazsınız.

Kendi iradeleriyle ile seçemedikleri bir temsilci veya temsil grubunun aracılığıyla, siyasi fikirlerini ve görüşlerini ve iradeyi ortaya koyabilen özgün ve özgür bireyler varlığının meclise yansımadığı durumun olmadığı gerçeği ile karşı karşıyayız.

Demokratikleşme sürecini tamamlayan topluluklar yönetimlere etkisi yönetimin anladığı kadardır.

Son 2 yılı aşkın süreçte ülkeyi yönetebileceği noktada iddia koyan siyasi partiler, kuzeydeki Kıbrıslıların yaşamını ekonomik sosyal ve siyasal olarak derin bir çıkmaza sokmuştur.

Ne var ki yaşanılanlardan toplum siyasal iradesini temsil etme görevini verdiği vekillere sonsuz kredi tanımıştır, bu faydacı ilişkiden kurtulabilmenin temel ilkesi özne olup, özünü dara çekmekten gelmektedir.

Toplumlar yaşadıkları sorunları sadece sistemsel veya siyasal sorumlu arayarak çağdaş bir yaşamı ulaşmasının mümkünatı olmadığını da anlamalıdır.

Tüm dünyada pandemi sonrasında sağlık lojistik ekonomik sosyal ve siyasal sorunlar yaşanırken yoksullaşan toplumların artmaya başladığı da bir gerçektir, ülkemizde ise on yıllardır süren ülkenin uluslararası hukuka ulaşamaması nedeniyle dünya medeniyetlerinin ve ekonomisini fark edebildiğimiz kadarıyla, yaşantımızı eğitimimizi sağlığımızı ekonomimizi ve siyasal görünürlüğümüzü ifade edebildiğimiz ve görebildiğimiz kadarı ile varız.

Bu yaşananları ifade etmek hak etmediğimiz gibi yönetildiğimizi söylemek mümkün değil, ülkenin gündemini her gün farklı gündemlerle değiştirebilmek toplumun gerçek ihtiyaçlarının siyasi çekişmelerin parti kurultayların parti başkanları değişikliğinin bakanlık değişiklikleri müdürlük değişiklikleri müsteşar değişiklikleri daire personeli değişiklikleri ile ülkenin gerçek gündeminden bir haber bir yapıdan ne murat ettiğimizi yüksek sesle konuşmayıp gerekeni gerektiği zaman yapmadığımız, sorumluluklarımızı yerine getirmediğimiz bir zamandan bu şekilde davranarak sürecin çok da değiştiremeyeceğimiz gerçeği apaçık ortadadır.

Değişimin kendisi değişimdir bunu başaran özgür bireyin oluşturduğu katılımcı demokratik toplumlar kendi iradelerinin sonuçlarına katlanırlar.

Anayasayı hukuku yok sayanlar nitelik yerine çokluk üzerinden karar üretenlerin yargı ile imtihanı devam ediyor.

Kendi kararlarımızı üretebileceğimiz mücadeleleri selamlamak ve öncülük edecek özgür bireylerin oluşturduğu toplum umuduyla.