Değirmenlik’te eğitim gülen yüzlerle başladı

Değirmenlik İlkokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu, Şht. Mehmet Eray İlkokulu, Balıkesir-Meriç İlkokulu, Değirmenlik Lisesi ve Gaziköy Anaokulu yeni eğitim yılına hazır girdi.

Eğitim ve öğrencim uzun bir salgın sürecinin ardından yeniden başlarken, Değirmenlik beldesindeki tüm okullar yeni dönemde hazır girdi. Değirmenlik’te 2021-2022 eğitim-öğretim yılı hem yüz yüze hem de gülen yüzlerle başladı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler belde sınırları içerisindeki Değirmenlik İlkokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu, Şht. Mehmet Eray İlkokulu, Balıkesir-Meriç İlkokulu, Değirmenlik Lisesi ve Gaziköy Anaokulu’nu eğitim-öğretim dönemi öncesi ziyaret ederek okul müdürleri, müdür muavinleri ve öğretmenleri ile görüştü.

Tüm okullar için hazırlanan eylem planları belediyenin desteği ile uygulandı, hem eğitimci hem de öğrencilerin sağlıklı bir döneme başlaması için gerekli hazırlıklar yapıldı.

Yapılan görüşmeler sonrasında yeni dönemde okulların en büyük ihtiyaçlarından olan el dezenfeksiyon makineleri ve dezenfeksiyon malzemeleri temini, okulların su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonu, okulların dış bahçe temizliği, okul binası ve sınıfların boya ve tamirat işleri yapılarak, okullar yeni eğitim-öğretim yılına eksiksiz başlaması sağlandı.

10 okul yerleşkesinde, 56 depo temizlendi

“Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, insanımızın sağlığı bizim için önceliklidir” diyen Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, 10 farklı okul yerleşkesinde özellikle temizlikle ilgili ciddi bir çalışma yapıldığını belirti.

Geçtiğimiz bir hafta boyunca okullarda fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak üç ayrı aşamada su depolarının temizliği yapıldı.

Kuzey Kimya tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı okulların tümünde, 56 depo temizlenerek dezenfekte edildi.

Buna ek olarak talep eden okulların el dezenfektanı aparatı ve el dezenfektanı eksiklikleri giderilmiştir. Talepleri doğrultusunda bu çalışmalar okullar açık olduğu sürece devam edecektir.

İşte okullardaki su depoları sayı ve tonajları

Okul 8 Ton 3 Ton 2 Ton 1 Ton Değirmenlik İlkokulu 8 1 Anaokul Şubesi 1 1 Değirmenlik Lisesi 6 Şht. Mehmet Eray İlkokulu 1 3 1 Anaokul Şubesi 1 4 4 Cihangir-Düzova İlkokulu (Düzova) 1 3 2 Cihangir-Düzova İlkokulu- Anaokul Şubesi (Cihangir) 1 1 Balıkesir-Meriç İlkokulu (Balıkesir) 4 1 Balıkesir-Meriç İlkokulu-

Anaokul Şubesi (Meriç) 2 1 Gaziköy Anaokulu 5 3

Değirmenlik İlkokulu ve Cihangir-Düzova İlkokulu’na ikişer ek derslik

Değirmenlik Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, beldenin artan nüfusu da dikkate alınarak Değirmenlik İlkokulu ile Cihangir-Düzova İlkokulları’na ikişer adet ek derslik yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Okul Yönetimleri ile koordine içerisinde yapılan bu derslikler, tatil dönemlerinde yapılan bu yeni ek dersliler, yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte hizmete girdi.

İşbirliği devam edecek

Eğitim için maddi manevi gösterilen tüm emek ve özverinin boşa harcanmadığını söyleyen Ali Karavezirler, “Değirmenlik Belediyesi olarak belde sınırları içerisinde bulunan tüm okullarımıza katkımız sürecektir” dedi.

Değirmenlik Belediyesi’yle yakın işbirliği ve dayanışmasından dolayı tüm okul müdürlerine, müdür muavinlerine, öğretmenlere ve okul aile birliklerine teşekkür eden Ali Karavezirler, “Birlikte, çok daha güzel günlere ilerleyecek, geleceğimiz olan çocuklarımıza en iyi imkanları sunacağız” dedi.

Yeni dönemde yüz yüze eğitimin kesintisiz sürmesi yönünde temennisini dile getiren Ali Karavezirler, tüm öğrenci ve öğretmenlere yeni ders yılında başarılar diledi.

Başkan Ali Karavezirler ayrıca, yeni eğitim yılının tüm okullarımızda sorunsuz başlaması için canla başla çalışan tüm ekiplere ve belediye personeline de teşekkür etti.