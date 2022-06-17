Değirmenlik-Girne anayolunda korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 14.00 sıralarında Değirmenlik- Girne Anayolunun (Dağyolu) 6-7 km’leri arasında Hasan Uçar (E-40), yönetimindeki MS 559 plakalı kamyon araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada önünde seyreden trafiğin yavaşlaması sonucu önündeki araca çarpmamak için yolun solundan çıkıp toprak sete çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir