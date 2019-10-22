Kıbrıs

Değirmenlik bölgesinde dere yatakları temizlendi

22 Ekim 2019

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, Değirmenlik bölgesinde dere ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.

Değirmenlik Belediyesinden verilen bilgiye göre, Karavezirliler ile Gültekin; Değirmenlik, Beyköy, Cihangir, Düzova, Demirhan, Minareliköy, Meriç ve Gaziköy’de ıslah edilen dere yatakları ve ova yollarında yapılan stabilize çalışmalarını inceledi.

Karavezirler ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, tüm derelerin temizlendiğini, dere yataklarına suyun akışını kontrollü olarak sağlamak amacıyla bentler açılarak beldede olası muhtemel sel baskınlarının önüne geçildiğini kaydetti.

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