Defileler hız kesmiyor

MOSKOVA’DA GÖZLER PODYUMDAYDI:

Moskova’da düzenlenen Moskova Moda Haftası’nda renkli tasarımlar modeller görücüye çıktı

Rusya’nın başkenti Moskova’da Mercedes-Benz Moda Haftası öncesinde Futurum Moskova’da genç tasarımcılar hazırladığı koleksiyonu genç mankenlerle sundu. Müze Moskova’nın podyumunda birbirinden renkli tasarımlar beğeni topladı.

Cıvıl cıvıl modellerin katılımcılarla buluştuğu defile büyük beğeni kazandı. Hem gündelik kıyafetlerin hem de ütopik tasarımların yer aldığı defilelerde şık ve egzotik tasarımlar, pastel tonlu elbiseler ve etekler göz doldurdu.