FutbolSpor

Debola gidiyor

Debola ile Gençlik Gücü yollarını ayırdı

21 Haziran 2019

GÖKHAN ÖZER KARTAL’A YAKIN: Gençlik Gücü’nün başarılı defans oyuncusu Gökhan Özer takımı ile yolları ayırma kararını verdikten sonra Yenicami Gökhan için devreye girerek G.Gücü’nün kapısını çaldı

 

K-Pet Süper Lig’in yeşil-beyazlı takımlarından Gençlik Gücü (GG), tecrübeli futbolcusu Debola ile yolları ayırdı. Ocran Idan ve Prince Boateng ile anlaşmaya varan yeşil-beyazlı kulüp emektar futbolcusu Debola ile yolları ayırma kararı aldı. Her iki taraf da anlaşmaya varamayınca Debola’nın başka bir takıma gitmesi gündeme gelmiş oldu.

 

Gökhan Özer’e Yenicami ilgisi

Gençlik Gücü’nün başarılı defans oyuncusu Gökhan Özer takımı ile yolları ayırma kararı verdi. Kulübü ile anlaşmayan Gökhan Özer, kendini isteyen kulüplerle görüşmelere başladı. Bu arada Yenicami, Gökhan için devreye girerek G.Gücü’nün kapısını çaldı. Özer’in Yenicami’ye gitme ihtimali yüksek görünürken, Cihangir de transfer imkanı için hem kulüp hem de futbolcu ile irtibata geçti.

 

Kaygısız GG’de kaldı

Uzun yıllar Küçük Kaymaklı takımında forma giyen ancak geçen sezon serbest transfer hakkını kullanarak Gençlik Gücü formasını terleten Mehmet Kaygısız, 2019-2020 sezonunda da GG’de oynayacak.
Yeni sezon öncesinde birçok takımın transfer listesinde yer alan tecrübeli defans futbolcusu için Gençlik Gücü elini çabuk tutarak Kaygısız’ın takımda kalmasını sağladı.

Etiketler


İlgili Makaleler

Dum Dum’da U21 Şentürk’e emanet

21 Haziran 2019

Ares’in “Ironman”leri yeni zafer peşinde

21 Haziran 2019

Potaya Akdeniz geliyor

21 Haziran 2019
Ahmet Özsoy

Böyle düzen olmaz

20 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı