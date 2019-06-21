Debola gidiyor

GÖKHAN ÖZER KARTAL’A YAKIN: Gençlik Gücü’nün başarılı defans oyuncusu Gökhan Özer takımı ile yolları ayırma kararını verdikten sonra Yenicami Gökhan için devreye girerek G.Gücü’nün kapısını çaldı

K-Pet Süper Lig’in yeşil-beyazlı takımlarından Gençlik Gücü (GG), tecrübeli futbolcusu Debola ile yolları ayırdı. Ocran Idan ve Prince Boateng ile anlaşmaya varan yeşil-beyazlı kulüp emektar futbolcusu Debola ile yolları ayırma kararı aldı. Her iki taraf da anlaşmaya varamayınca Debola’nın başka bir takıma gitmesi gündeme gelmiş oldu.

Gökhan Özer’e Yenicami ilgisi

Gençlik Gücü’nün başarılı defans oyuncusu Gökhan Özer takımı ile yolları ayırma kararı verdi. Kulübü ile anlaşmayan Gökhan Özer, kendini isteyen kulüplerle görüşmelere başladı. Bu arada Yenicami, Gökhan için devreye girerek G.Gücü’nün kapısını çaldı. Özer’in Yenicami’ye gitme ihtimali yüksek görünürken, Cihangir de transfer imkanı için hem kulüp hem de futbolcu ile irtibata geçti.

Kaygısız GG’de kaldı

Uzun yıllar Küçük Kaymaklı takımında forma giyen ancak geçen sezon serbest transfer hakkını kullanarak Gençlik Gücü formasını terleten Mehmet Kaygısız, 2019-2020 sezonunda da GG’de oynayacak.

Yeni sezon öncesinde birçok takımın transfer listesinde yer alan tecrübeli defans futbolcusu için Gençlik Gücü elini çabuk tutarak Kaygısız’ın takımda kalmasını sağladı.