Kıbrıs

 DAÜ’nün öğrencilerine yaptığı yardımlar devam ediyor

16 Nisan 2020

Doğu Akdeniz Üniversitesi bir yandan kampüs içinde ve dışında bulunan ihtiyaçlı öğrencilere gıda, temizlik ve hijyen malzeme yardımları yaparken, diğer yandan üniversitenin başlatmış olduğu uygulama ile tüm hijyen ve sağlık tedbirlerini alarak tabldot restoranını tekrardan işlevsel hale getirdi.

Böylece, DAÜ bünyesinde yer alan diyetisyenler ve bilim insanları denetiminde DAÜ’ye ait yurtlarda kalan öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımına başlandı.

Tabldot Restoranının kapasitesi artırıldı

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, rektörlüğün yeni almış olduğu bir karar ile tabldot restoranının kapasitesi artırıldı.

Bu kapsamda yalnızca DAÜ yurtlarında kalan öğrencilere değil; özel yurtlarda kalan, ihtiyaç sahibi tüm öğrencilere, dönüşümlü olarak ücretsiz yemek dağıtımı uygulamasını, artırılmış kapasiteyle devam ediliyor.

Yemekler, DAÜ Yurtlar Müdürlüğü tarafından hijyenik paketler içinde öğrencilerin kapılarına servis ediliyor.

“DAÜ Mutfağında Bereket Var, Mutfakta Tuzunuz Bulunsun” ilkesinden hareketle, gerek bölgedeki iş insanları, kurumlar ve bireysel olarak yardımseverler gerekse Ada’nın farklı yerlerinden kişi ve kurumlar mutfağa destek veriyor.

DAÜ’nün akademik ve yönetsel personeli ile öğrencilerinin bulunduğu gönüllüler grubu bu kapsamda her gün daha etkin olabilmek için çalışıyor.

Mutfakta tuzu bulunan herkese teşekkür

Açıklamada şöyle denildi: “DAÜ-SEN, DAÜ-BİR-SEN, DAÜ-PER-SEN, DAÜ-KOOP, bizlerden desteklerini esirgemediler. Öğrencilerimiz için ele ele verip büyük bir dayanışma örneği gösterdiler. Sonuç olarak, birçok yardımsever kurum ve kuruluş, gönüllü iş insanları, yerel üreticiler ve yardım kuruluşlarından destek aldık almaya da devam ediyoruz. Mutfakta tuzu bulunan herkese teşekkür ederiz.”‎

 



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